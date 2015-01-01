Ледовый городок в Перми посетили около 220 тыс. человек

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Фото: Константин Долгановский

За три недели работы ледового городка «Эко-сад» его посетили почти 220 тыс. человек. Об этом сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов во время посещения рабочей площадки кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» накануне подведения итогов творческого конкурса.

Сейчас пятый открытый конкурс «Зимний вернисаж» завершает свою работу и завтра, 21 января, будут объявлены имена победителей. Увидеть результат работы скульпторов жители и гости города смогут уже в субботу. За выходные выставку украсят ледовым декоративным ограждением, а с 23 января доступ открыт будет к каждой ледовой скульптуре. Все они объединены темой «Космос».

Напомним, ледовый городок в Перми открылся 30 декабря 2016 года. В ледовом комплексе разместился 21 объект, среди которых есть ледяные горки с 23 скатами, три «ловушки», лабиринт, длина ходов которого превышает 300 м, смотровая площадка, «ползалка» для малышей. Общий объём льда, использованный для строительства зимнего комплекса, составил больше 2 тыс. куб. м. Для художественного украшения комплекса было задействовано свыше 2,5 тыс. м декоративной подсветки.