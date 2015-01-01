Ледовый городок в Перми откроется 30 декабря

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Сегодня, 30 декабря, в Перми на эспланаде откроется ледовый городок «Эко-Сад», посвященный Году экологии в России.

В ледовом городке будет размещён 21 объект. Среди них — ледяные горки с 23 скатами, три «ловушки», лабиринт, длина ходов которого превышает 300 м, смотровая площадка, «ползалка» для малышей. Общий объём льда, использованный для строительства зимнего комплекса, составил больше 2 тыс. куб. м. Для художественного украшения комплекса было задействовано свыше 2,5 тыс. м декоративной подсветки.

Городок откроется сегодня в 20.00 флешмобом «Волшебство света», принять участие в котором смогут все желающие. Для этого всем участникам необходимо будет взять с собой какой-нибудь источник света, будь то мобильный телефон, фонарик и т.д. После того, как вспыхнут новогодние огни, все желающие смогут прогуляться по «Эко-Саду», прокатиться на ледовых горках и сфотографироваться на фоне подсвеченных объектов.

Не обойдется и без сюрпризов. Как сообщает сайт администрации города, в этом году гостей городка удивит пространство дополненной реальности, которое поможет очутиться в настоящей сказке, созданной с помощью новейших мультимедийных технологий, а также инфокиоск, где гости получат возможность изготовления новогодней или рождественской открытки с последующей её отправкой.

Официальный хэштег проекта — #ЭкоСадПермь.