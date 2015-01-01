«А Плюс Парк Пермь» будет сдан в строй в марте Строительство парка на территории Оверятского сельского поселения ведётся по графику

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aplusdevelopment.ru

Как сообщили «Новому компаньону» в петербургской компании «А Плюс Девелопмент», в марте этого года в Краснокамском районе в эксплуатацию будет введён распределительный центр площадью 24 тыс. кв. м, который после сдачи будет передан в долгосрочную аренду.

По информации «Нового компаньона», арендатором распределительного центра станет федеральная X5 Retail Group. Руководство сети супермаркетов «Пятёрочка» уже заявляло о том, что РЦ будет мультикатегорийным и будет обслуживать 300-400 магазинов в радиусе 300 км.

«После введения первой очереди индустриального парка в эксплуатацию, мы продолжим развивать территорию в Краснокамском районе и уже сейчас формируем следующие предложения для наших потенциальных клиентов, — рассказали «Новому компаньону» в «А плюс девелопмент». — В рамках строительства объектов в парке это может быть и формат Build-To-Suit и другие форматы. Мы ориентируемся на запросы и потребности клиента».

По словам представителей девелоперской компании, в настоящее время она ведёт переговоры с несколькими потенциальными клиентами, которые заинтересованы в размещении своих объектов в «А Плюс Парке». Перспективы развития очередей парка будут зависеть от того, с кем из них компания продолжит работу в первую очередь.

«В настоящее время мы развиваем в Перми один индустриальный «А Плюс Парк», — говорят в компании. — Сегодня объём присутствия в регионе, на наш взгляд, является оптимальным. Не исключено, что при условии появления интересных предложений по земельным участкам или запросов от клиентов, мы готовы будем их рассмотреть».

Отметим, что находящийся в последней стадии строительства «А Плюс Парк» — это современный производственно-логистический комплекс класса «А». Он возводится на земельном участке площадью 135 тыс. кв. м. Общая возможная площадь комплекса составляет 57 тыс. кв. м (площадь складских помещений — 54 тыс. кв. м, площадь административных помещений — 3 тыс. кв. м). Рабочая высота потолка в «А Плюс Парке» составит 12 м, допустимая нагрузка на пол в мезонине — 1,5 т на кв. м, в складской зоне — 8 т на кв. м.

В «А плюс Парке» будет предусмотрена круглосуточная охрана, электронная система контроля доступа, видеонаблюдение, центральная диспетчерская служба 24 часа, централизованное управление эксплуатации комплекса, благоустроенная, огороженная и освещаемая территория с пунктами пропуска.

Производственно-логистический комплекс предполагает наличие парковочной зоны для легкового и грузового автотранспорта, пандусы для заезда машин в помещение, холодильные и морозильные камеры, система аварийной сингализации и пожаротушения, встроенные административно-бытовые помещения и бетонный пол с антипылевым покрытием.

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