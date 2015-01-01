Постановление о признании Чусового ТОСЭР может быть подписано в начале февраля Проект территории признан лучшим в конкурсе моногородов

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26 декабря команда Чусового презентовала проект развития территории комиссии федерального конкурса моногородов, претендующих на звание ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития). По итогам конкурса проект Чусового был признан лучшим.

Как сообщила «Новому компаньону» заместитель директора МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор» Дина Симбирцева, команда Чусового получила по итогам конкурса проектов наивысший результат — 46 баллов.

«Ещё одной команде с аналогичным результатом вручили гран-при конкурса. Наш проект был признан лучшим. Это значит, что команда защитилась хорошо, и постановление правительства о признании Чусового ТОСЭР скоро выйдет. Вопрос уже решён. Мы ожидаем, что это произойдёт в первой декаде февраля», — рассказывает Дина Симбирцева.

Всего в 2016 году участниками федеральной обучающей программы стали 66 команд моногородов, претендующих на звание ТОСЭР.

Как уже писал «Новый компаньон» , команда г. Чусовой в течение ноября-декабря 2016 года проходила обучение в Москве в рамках конкурса проектов ТОСЭР. По итогам обучения команда представила свой проект развития территории, усовершенствованный согласно требованиям московских экспертов. В то время как в Москве пять представителей территории ( в том числе замруководителя Агенства по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края Павел Носков, глава Чусовского района Сергей Белов, руководители чусовских предприятий) получали новые знания, в Чусовом ещё порядка 10 человек работали над новым проектом программы, в котором уже применены результаты обучения (это были представители чусовского бизнес-инкубатора и администрации Чусовского района).

После победы Чусового в конкурсе проектов моногородов аттестационной комиссией было принято решение о представлении его 13 января на Гайдаровском форуме.

«Говорят, проект понравился и Игорю Шувалову (первый вице-премьер правительства РФ, — ред.)», — рассказывает Дина Сибирцева.

В программе развития территории, представленной чусовлянами, в частности, был представлен проект «5 шагов благоустройства», оговорены планы по развитию туризма и спорта. Среди инвесторов в проекте фигурируют резиденты бизнес-инкубатора ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» и ООО «Золотой лес».

Как пояснили «Новому компаньону» в бизнес-инкубаторе, сейчас ООО «Золотой лес» (деревообрабатывающая компания, учреждённая китайским инвестором, раннее заявлявшая только о своих намерениях работать в Чусовом, — ред.) уже завезла на площадку производственное оборудование. Однако, пока не решён вопрос о подключении инфраструктуры.

«Для подведения инфраструктуры необходима проектно-сметная документация, а она будет готовиться уже в рамках проекта ТОСЭР», — говорит Дина Сибирцева.