Что ТОР грядущий им готовит? В Чусовом затеплились новые надежды на возрождение, связанные со статусом территории опережающего развития

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Команда Чусового 26 декабря будет защищать проект развития моногорода как территории опережающего развития. Чусовляне уверены в том, что получение нового статуса даст городу серьёзный импульс для роста. Инвесторы стали проявлять повышенный интерес к территории уже сейчас, заявляет глава Чусовского района Сергей Белов. Для Чусового проект ТОСЭР означает новые рабочие места и безбедную жизнь в родном городе. А работники градообразующего предприятия — Чусовского метзавода, в свою очередь, тайно надеются, что при получении территорией многочисленных льгот из пепла восстанет и проект трубно-сталеплавильного комплекса, закрытый собственником завода — Объединённой металлургической корпорацией — в период кризиса.

Фото: Алексей Гречищев

Жизнь по параболе

Чусовой родился как город-завод. В 1878 году здесь была построена горнозаводская железная дорога, через год заложено масштабное промышленное строительство. Для работников завода были построены жилые кварталы. Так и появился город.

Город и завод развивались «по параболе». Рано или поздно самые лучшие технологии устаревают, и после взлёта неминуем спад. В 2014 году Чусовой вошёл в федеральный перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Почти одновременно собственники ЧМЗ, ОМК заявили о том, что не будут реализовывать проект трубно-сталеплавильного комплекса (ТСК), на который жители Чусового возлагали большие надежды: уже к 2017 году в Чусовом предполагалось создать современное производство 300—350 т бесшовных труб для нефтяников и газовиков, что означало появление новых рабочих мест, занятость для молодых.

Крах проекта наряду с закрытием части цехов на ЧМЗ поставил под угрозу дальнейшее развитие Чусового. Да, в городе есть предприятия по лесопереработке и деревопереработке, некрупная пищевая промышленность. Но в полной мере проблему занятости жителей и развития территории они не решают.

Фото: Алексей Гущин

С забрезжившей перспективой вхождения в список территорий опережающего развития (ТОР, ТОСЭР) у чусовлян появились и надежды на возрождение проекта ТСК.

«Вы представьте себя на месте инвестора. Есть готовая, расчищенная площадка с подведённой инфраструктурой, хорошей транспортной доступностью. И в дополнение ко всему — льготы, которые получит территория, приобретя статус ТОСЭР. Как бы вы поступили на месте инвестора? Думаю, что возобновление проекта ТСК не исключено», — высказался в разговоре с «Новым компаньоном» один из ответственных работников завода.

Вообще, тема территории опережающего развития — тема фантастическая. Не в плане несбыточности, а в плане невероятных возможностей, которые она сулит моногородам. И уже то воодушевление, с которым представители этих городов откликнулись на предложение принять участие в конкурсе, те силы, которые они бросили на создание лучшего проекта развития своего моногорода, дорогого стоят. Если же город победит в конкурсе и получит преференции ТОР, он действительно может стать более привлекательным для инвесторов, чем какая-либо другая территория РФ.

Мы наш, мы новый мир построим

Заявку на участие в программе ТОР Чусовой подал в правительство РФ в начале 2016 года. Содействие в подготовке документации оказала ОМК, оплатившая разработку документации для подачи заявки. В оформлении документации участвовали также Чусовской бизнес-инкубатор и специалисты Высшей школы экономики.

«В России 319 моногородов. 18 из них к 2018 году должны перейти в разряд территорий опережающего развития. Документация моногородов, подающих свои заявки, проходит положенный путь в правительстве РФ. Сначала заявка Чусового получила одобрение Минэкономразвития. Теперь новый этап — команда Чусового в ноябре отправлена на обучение. От того, как команда пройдёт обучение, как защитит свой проект 26 декабря в Москве, будет зависеть, попадёт ли Чусовой в список ТОСЭР», — рассказывают в Чусовском бизнес-инкубаторе.

Всего в команде пять человек, ещё три представителя моногорода составляют резерв, сформированный на случай нештатных ситуаций. В команду вошли представитель АО «Корпорация развития Пермского края», два потенциальных инвестора города, один представитель ЧМЗ как градообразующего предприятия, а также глава Чусовского района Сергей Белов. В резерве оказались два представителя бизнес-инкубатора — его глава Анатолий Жвакин и заместитель директора Дина Симбирцева.

«Всё очень серьёзно. Сначала был конкурс в Чусовом, в котором отбирались кандидаты в команду. Потом команда Чусового отправилась на обучение в Москву. Один из «блоков» конкурса с участием первых 60 моногородов уже прошёл, победителем стал город Краснотурьинск. Обучение команды Чусового началось в ноябре и проходит модулями. Участники неделю учатся, потом приезжают домой на несколько дней. Процесс обучения очень интенсивный. Многое зависит от того, сможет ли команда Чусового рассчитать бизнес-проект и представить многообещающий план развития территории. Комиссия увидит и оценит, чья концепция развития города более интересная», — рассказывают участники проекта.

«Траншами» по несколько десятков моногородов комиссия будет рассматривать в течение следующего года все проекты ТОСЭР. Победители получат статус территории опережающего развития.

«Всё, что сказано в законодательстве по поводу развития моногородов, будет применено по отношению к 18 победителям. В дополнение к этим льготам какие-то преференции может дать ТОСЭР и Пермский край», — говорят в Чусовском бизнес-инкубаторе.

Манна небесная

Что же конкретно получит Чусовой, приобретя звание ТОР?

Статус территории опережающего развития моногород получает на 10 лет. Изначально заявлялось, что в рамках проекта развития ТОР в Чусовом до 2026 года будет запущено производство изделий из древесно-полимерного композита с объёмом инвестиций 167 млн руб., будет создана молочная ферма на 1200 голов скота и современное метизное производство. Вложения в эти проекты составят порядка 1 млрд руб.

Закон о ТОР устанавливает льготные ставки по арендной плате, особый порядок пользования землёй. Наиболее существенный для инвесторов «бонус» ТОР, конечно же, заключается в налоговых льготах. В течение первых четырёх лет налог на добычу полезных ископаемых на территории составит 0% (а в Чусовом есть месторождения гравийно-песчаных смесей, известняка и даже нефти). Налог на прибыль для инвесторов — не более 5% в течение первых пяти лет, но не менее 10% в течение следующих пяти лет. Возможно также освобождение от льгот по налогу на имущество и налогу на землю.

Социальные взносы участников ТОР составят в течение всех 10 лет 7,6%. Предполагается, что в пределах районов ТОР будут действовать особые подразделения исполнительных и прочих госорганов (ФНС, МЧС, МВД). Будет повышен общий уровень администрирования района, и это естественно. Государство, дающее преференции, обязано наблюдать за тем, насколько грамотно и законно работает запущенный механизм.

Однако есть в этой программе и свои нюансы. Например, градообразующий Чусовской металлургический завод не сможет пользоваться льготами ТОР, поскольку никак не может быть назван новым инвестором. В то же время, по мнению руководства ЧМЗ, именно благодаря получению статуса ТОСЭР другие инвесторы смогут зайти на уже расчищенную и готовую к развитию площадку ЧМЗ.

Владимир Кирзнер, управляющий директор Чусовского металлургического завода, признаётся, что в данный момент ведётся работа по поиску крупного инвестора, который займёт расчищенный ОМК участок ЧМЗ, однако пока такой инвестор не найден. «Работа, связанная с поисками, продолжается, но, к сожалению, готового к реализации проекта пока нет. Мы рассчитываем, что льготы для бизнеса, которые даёт статус ТОСЭР, позволят найти инвесторов. Площадка свободна, полностью готова к строительству на ней промышленных объектов, имеет коммуникации и ресурсы: электричество, газ, воду, промышленный пар, а также склады, подъездные железнодорожные пути и всё необходимое для крупного производства», — рассказывает топ-менеджер.

По словам руководителя, в последние годы ЧМЗ, по-прежнему являющийся крупнейшим в Европе производителем рессор, работает стабильно. В России рессоры производства ЧМЗ применяют в производстве автомобилей КамАЗ, УАЗ, «Урал». Согласно отчётности предприятия, динамика его в последние три года положительна. По итогам 2014 года чистый убыток ЧМЗ составлял порядка 1,8 млрд руб., по итогам 2015 года — уже около 420 млн руб. «В этом году впервые с 2008 года мы планируем не получить убыток. Оздоровление завода происходит за счёт выпуска новой продукции и в связи с оптимизацией издержек», — рассказывает Владимир Кирзнер.

На вопрос, возможно ли возобновление проекта трубно-сталеплавильного комплекса, который был закрыт в 2015 году, топ-менеджер отвечает: «Металлургия — цикличная отрасль. В сложившихся условиях Чусовому необходимо снижать монозависимость от неё, развивать новые профессии. Наилучшим вариантом лично я считаю дальнейшее развитие действующего рессорного производства ЧМЗ, нашей программы импортозамещения, а также приход на нашу промплощадку крупного инвестора из другой отрасли промышленности».

Из этих слов можно сделать вывод о том, что проект ТСК возобновлён не будет. В пресс-службе ОМК также сообщили, что речи о возвращении к этому проекту нет даже при условии попадания в список ТОСЭР.

Выходит, развитие Чусового будет происходить в русле диверсификации и ухода от «металлургической зависимости», то есть расширения спектра отраслей, действующих в городе. И теперь основные надежды на привлечение инвесторов связаны с получением статуса ТОР.

«Мы заинтересованы в появлении новых профессий»

Владимир Кирзнер, управляющий директор Чусовского металлургического завода:

— Статус ЧМЗ как градообразующего предприятия не даёт возможности нашему существующему производству воспользоваться льготами, которые предоставляет территория опережающего социально-экономического развития. Такое преимущество может быть лишь у новых инвестпроектов. Но мы были одними из главных инициаторов идеи создания в Чусовом ТОСЭР. Мы заинтересованы в создании рабочих мест в Чусовом и диверсификации занятости — появлении новых профессий.

Одним из главных наших ожиданий от ТОСЭР является возможность дополнительного стимула развития производственной площадки на ЧМЗ. Как вы помните, почти полтора года назад мы предложили к продаже большой участок на территории завода, в подготовку инфраструктуры которого ОМК в своё время вложила много средств. Мы заявили, что готовы реализовать эту площадку, чтобы серьёзный инвестор мог зайти и построить на ней новое производство. В этом очень заинтересовано и правительство края, которое со своей стороны прилагает усилия к поиску инвесторов.

«Уже сейчас мы видим рост интереса инвесторов»

Сергей Белов, глава Чусовского района:

— Сейчас вместе с руководителями Чусовского завода мы проходим очередной этап обучения по программе ТОСЭР в Москве. Планируем в 2017 году приступить к работе уже в условиях статуса территории опережающего социально-экономического развития.

Уже сейчас мы видим рост интереса инвесторов к промышленным площадкам Чусового. Пока в основном это не крупный, а средний бизнес, предложения пока во многом на уровне идей. Но при условии поддержки, которую даст нам ТОСЭР, они имеют все шансы стать реальными инвестпроектами. Мы очень рассчитываем на этот проект.