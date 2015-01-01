Пермские либерал-демократы предложили губернатору четырёх кандидатов в краевой кабмин

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщил в соцсетях руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края Олег Постников, возглавляемое им региональное отделение партии определилось со списком кандидатур в краевые министры.

«Мы предлагаем назначить на должность министра здравоохранения Олега Бурцева в активе которого присутствует большой опыт практической работы в медицине, а также близкое знакомство с принципами работы региональной власти в должности вице-спикера регионального парламента. Если учесть то, что на должность замминистра уже назначена Ольга Рогожникова, которая состоит в ЛДПР, то станет понятно, что мы готовы взяться, возможно, за самый трудный участок работы региональной власти», — пишет Олег Постников.

Министром транспорта пермские либерал-демократы предлагают назначить руководителя одного из крупнейших объединений перевозчиков региона — Михаила Ухватова. Министром регионального развития — заместителя председателя Лысьвенской городской думы Александра Смирнова. Возглавить министерство общественной безопасности рекомендовано генерал-майору МЧС Андрею Ковтуну.

«Консультации по поводу кандидатур в список возможного коалиционного правительства Пермского края близки к завершению. В них принимают участие депутаты партийных фракций Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы, руководители региональных и местных партийных организаций», — пишет Постников.

Отметим, региональное отделение партии «Справедливая Россия» определится со списком своих кандидатов в краевое правительство в пятницу, 20 января.

Напомним, в конце прошлого года губернатор Пермского края Виктор Басаргин отправил в отставку краевое правительство, ознаменовав тем самым начало масштабной административной реформы в регионе. В январе все отставные министры работали в прежних должностях, но с приставками и. о. Однако к концу месяца стало ясно, что далеко не все главы министерств останутся в своих креслах. Так, по информации «Нового компаньона», точно в свой кабинет не вернётся до 3 февраля находящийся под следствием, временно отстранённый от должности министр спорта Павел Лях.

Также, по информации ряда СМИ, краевое правительство, возможно, расстанется с министром культуры Игорем Гладневым и министром финансов Ольгой Антипиной. Судьба остальных министров ещё окончательно не решена. Региональные отделения политических партий намерены предоставить губернатору своих кандидатов на замещение вакантных министерских должностей, чтобы сформировать коалиционное правительство региона.



