Кольцевая развязка у ипподрома будет сдана в ноябре 2017 года

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Комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы проанализировал ход строительства одноуровневой кольцевой транспортной развязки на пересечении шоссе Космонавтов, улиц Мира и Архитектора Свиязева. Соответствующее соглашение о реализации этого проекта ООО «Ла Терра» заключила с администрацией Перми 24 августа 2015 года. Объём инвестиций в развязку составил 350 млн руб.

«Ла Терра» приступила к работам в 2016 году. С сентября по декабрь девелопер выполнил переустройство трамвайных путей и контактной сети и опор, сетей наружного освещения, водопроводов, ливневой канализации. В ближайших планах замена дорожного полотна от ул. Свиязева до ул. Давыдова, рассказал начальник управления внешнего благоустройства администрации Анатолий Дашкевич. По соглашению все работы будут завершены и развязка введена в строй в ноябре 2017 года.

23 января в рамках освоения территории бывшего ипподрома назначено проведение публичных слушаний для обсуждения проекта планировки территории и проекта межевания территории по ул.Архитектора Свиязева в Индустриальном районе города Перми.

Напомним, «Ла Терра», аффилированное «Росевродевелопмент», готовится построить на площади в 34 га ТРЦ (150 тыс. кв. м), конноспортивную школу и жилые многоквартирные дома (более 75 тыс. кв. м). Общий объём инвестиций в проект оценивается в 10 млрд руб., из них порядка 7 млрд руб. будут потрачены на возведение торгового центра.