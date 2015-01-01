Депутат из Екатеринбурга купил два «СупреСтроя» в Пермском крае Ведутся переговоры о покупке магазинов в Перми

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Как сообщает E1.ru, новым собственником обанкротившейся сети магазинов «СуперСтрой» стал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский, основатель компании по производству стройматериалов ВROZEX, экс-заместитель председателя правительства Свердловской области.

Как пояснил «Новому компаньону» сам Вячеслав Брозовский, на сегодняшний день он приобрёл шесть магазинов «СуперСтрой» из 29 в Свердловской области и Пермском крае.

Напомним, компания «СтройАрсенал», куда входит торговая сеть «СуперСтрой», владеет магазинами в Екатеринбурге и Свердловской области, Челябинске и Челябинской области, Тюмени и Ханты-Мансийском автономном округе, в Перми и Пермском крае, а также в республике Башкортостан, Удмуртии и Татарстане.

В частности, в нашем регионе компания приобрела два «СуперСтроя»: один в Березниках (ул. Карла Маркса 105) и ещё один в Кунгуре (ул. Гагарина 8).

Новые магазины будут называться «ДомоСтрой».

По словам Вячеслава Брозовского, формат магазинов меняться не будет. Общая сумма инвестиций во все шесть магазинов оценивается в 300 млн руб. Эти средства планируется потратить на приобретение торгового оборудования и на наполнение магазинов товаром.

Отметим, до того, как прежний владелец сети — «Трест СКМ» — выставил магазины на продажу, в Перми работали шесть магазинов и ещё три в Кунгуре, Березниках и Чайковском.

Сейчас в Перми продолжают работать три магазина этой сети: на ул. Уральская, 88, ул. Магистральная 12а, ул. Островского, 75. Дальнейшая их судьба пока не известна.

По словам господина Брозовского, он рассматривает возможность покупки и этих магазинов. В частности, ведутся соответствующие переговоры, но окончательное решение пока не принято.

По словам экспертов, стоимость квадратного метра торговой недвижимости в Перми составляет 50-60 тыс. руб. за 1 кв. м. Супермаркеты «СуперСтрой» занимают не менее 500 кв. м, а гипермаркеты — не менее 3 тыс. кв. м. Поэтому общая сумма сделки может составить не менее 400 млн руб.

В конце прошлого года в Арбитражном суде Свердловской области было зарегистрировано более сотни исков от контрагентов к сети строительных гипермаркетов «СтройАрсенал». Ранее по двум исковым требования на имущество ООО «Арсенал Трейд» был наложен арест на общую сумму 803 млн руб.

«СуперСтрой» и «СтройАрсенал» — федеральные розничные сети строительных гипермаркетов. Юридическим лицом является Трест СКМ — крупнейший в Урало-Сибирском регионе ритейлер на рынке строительных и отделочных материалов, работающий с 1993 года. В 1994 под брендом «Спецкомплектмонтаж» открылся первый магазин в Екатеринбурге. В 1995 году произошла смена бренда «Спецкомплектмонтаж» на «СтройАрсенал». С 2000 года компания проводит активную региональную экспансию и открывает супермаркеты «СуперСтрой» в городах Уральского и Приволжского федеральных округов.

В феврале 2007 года компания открыла в Тюмени пилотный строительный гипермаркет формата cash&carry площадью 4 тыс. кв. м под брендом «Бравый Бригадир». Ассортимент гипермаркета насчитывал около 7 тыс. наименований товаров для ремонта, черновой отделки помещения и минимального декорирования. Этот формат не получил своего развития, гипермаркет был закрыт, а бренд «Бравый Бригадир» стал использоваться для собственных торговых марок в сегменте ЛКМ и сухих строительных смесей.

Также в 2007 году компания «Трест СКМ» запустила франчайзинговую программу, которая предполагает предоставление франшизы на бренд «СуперСтрой» сроком на пять лет. Начиная с 2010 года сеть вышла online и представляет свои услуги также в рамках интернет-магазина.