Александр Макаров не смог опротестовать постановление о возбуждении уголовного дела

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В четверг, 19 января, в Пермском краевом суде рассмотрели законность постановления о возбуждении уголовного дела в отношении директора компании «ЭКАТ» Александра Макарова. По мнению защиты бизнесмена, дело возбуждено в нарушение уголовно-процессуальных норм. Это уже вторая инстанция: ранее Орджоникидзевский районный суд Перми признал уголовное преследование Макарова правомерным.

Уголовное дело в отношение Александра Макарова, напомним, возбуждено ещё в апреле прошлого года. По версии следствия, бизнесмен приобрёл у Пермского Фонда венчурных инвестиций акции ЗАО «ЭКАТ» по заниженной цене, причинив тем самым ущерб бюджету Пермского края. Как пояснил на прошедшем заседании суда гособвинитель Вячеслав Епишин, уголовное дело возбуждено по этому факту.

Между тем, защита Макарова настаивает на невиновности бизнесмена и незаконности возбуждения уголовного дела. В частности, как заявил на суде адвокат Аркадий Иванов, ошибка обвинения закралась в самой фабуле: обвинение строится на том, что бюджету Пермского края причинён ущерб, хотя неоднократные ответы Александру Макарову из краевого министерства промышленности, предпринимательства и торговли сводятся к тому, что никакого ущерба не было. Кроме того, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, подобные дела должны возбуждаться по заявлению потерпевшей стороны, однако никакого заявления нет и потерпевшим на момент возбуждения уголовного дела ни одно лицо себя не признало.

«Мы не говорим, что доследственная проверка деятельности ЗАО «ЭКАТ» была незаконна, мы лишь говорим о том, что выводы, последовавшие после проверки и послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, неверные. Сейчас на этих выводах строится вся позиция обвинения и выносятся судебные решения», — подчеркнул Аркадий Иванов.

Напомним, как ранее рассказал Александр Макаров в интервью «Новому компаньону», в 2007 году ЗАО «ЭКАТ» (занимается инновационными разработками в сфере улучшения экологии нефтегазовых выбросов) получило финансирование своих разработок от инвестиционного фонда, пайщиками которого были частные лица и фонд содействия развитию венчурных инвестиций (учреждён правительством Пермской области). По условиям этого финансирования в уставный капитал «ЭКАТа» вошла специально выбранная фондом для этой цели управляющая компания «Альянс Инвестиции», которая получила около 75% акций ЗАО «ЭКАТ». В 2014 году у ОАО «Альянс Инвестиции» закончился срок реализации проекта, и оно было обязано выйти из проекта. На 75% акций ЗАО «ЭКАТ» покупателей на рынке не нашлось, и ценные бумаги было предложено выкупить Александру Макарову. По экспертной оценке Пермской торгово-промышленной палаты, рыночная стоимость пакета акция на тот момент составила чуть более 6 млн руб. Эта сделка и легла в основу уголовного дела: якобы если пакет куплен дешевле, чем была в своё время сумма венчурных инвестиций, нанесён ущерб.

Прокурор Вячеслав Епишин в качестве доказательства виновности Макарова приложил к делу факс федерального Минэкономразвития, где председателя правительства Пермского края просят проверить деятельность ОАО «Альянс Инвестиции», а также обращение председателя краевого правительства в ГУ МВД по Пермскому краю по этому вопросу, датируемое 2014 годом. Адвокат Аркадий Иванов на это заметил, что документы о просьбе провести проверку деятельности общества не могут стать основанием для обвинения его подзащитного.

«Есть ответ министра промышленности и предпринимательства Алексея Чибисова на запрос моего подзащитного, причинён ли ущерб бюджету Пермского края, — отметил защитник. — В ответе министра чётко указано, что за всеми вопросами следует обращаться в Фонд венчурных инвестиций. Это отдельное юридическое лицо и распорядитель деньгами».

Так или иначе, судья Пермского краевого суда, заслушав стороны обвинения и защиты, вынес решение: оставить в силе приговор предыдущей инстанции, подтверждающий законность возбуждения уголовного дела в отношении Александра Макарова, а жалобу защиты предпринимателя — без удовлетворения.

Сам Александр Макаров и его адвокат намерены после ознакомления с приговором опротестовать её в кассационной инстанции Пермского краевого суда.

Отметим, что Александр Макаров считает дело в отношение себя сфабрикованным по заказу своего бывшего сотрудника, которого он уволил. При увольнении этот сотрудник грозил предпринимателю проблемами с правоохранительными органами, где бывший сотрудник имеет тесные связи. По словам Макарова, ему уже поступали предложения «замять» дело в обмен на его бизнес.