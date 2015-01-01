Александр Макаров: Экономическая безопасность — не пустой звук Руководитель инновационной компании — о реальном импортозамещении и казусах законодательства и правоприменения

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Президент Владимир Путин объявил 2017 год Годом экологии в России. По словам главы государства, одной из самых острых экологических проблем, которая требует незамедлительного решения, являются выбросы вредных веществ в атмосферу, их сброс в водоёмы и на почву. Стоит задача добиться кардинального снижения этих вредных выбросов, в первую очередь за счёт технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий (НДТ). В Пермском крае уже есть серьёзные достижения в этом направлении, в том числе разработки пермской компании «ЭКАТ», которые уже внедряют в своей работе газовики и нефтяники и которыми интересуются даже западные компании. О перспективах очистки выбросов в отечественной промышленности и о том, почему в российском бизнесе нужно «доверять, но проверять» — интервью с директором компании «ЭКАТ» Александром Макаровым.

Исправить правовую ошибку в отношении руководителя фирмы «ЭКАТ» несложно: надо только прислушаться к мнению Владимира Путина и Верховного суда

— Александр Александрович, осенью прошлого года ваша компания провела успешные испытания своей разработки — системы селективного каталитического восстановления (СКВ). Есть ли интерес к разработке со стороны нефтегазового бизнеса?

— Действительно, в сентябре 2016 года закончены испытания СКВ. Сейчас идут переговоры о внедрении этих систем за пределами РФ на объектах «Газпрома». Кроме того, один из крупнейших мировых производителей энергетического машиностроения из США заинтересовался нашим проектом, и сейчас идут переговоры о его масштабировании на рынки СНГ и Восточной Европы.

— Напомните вкратце, в чём суть вашей разработки и какова реальная польза от неё?

— Систему СКВ мы разрабатывали в тесном сотрудничестве с компанией «Газпром». Активная работа велась с 2010—2011 годов: газовикам нужно было строить компрессорные станции на базе пермских турбин на территории ЕС (проект «Южный поток»). Дело в том, что отечественные газоперекачивающие агрегаты (ГПА) не подходили для использования в странах ЕС — прежде всего по экологическим требованиям. В работе у «Газпрома» более 4 тыс. ГПА, но мировым стандартам соответствовали лишь импортные — производства компаний Siemens и General Electric.

Подходящей по экологическим показателям отечественной газовой турбины не существует. Однако разработанная нашей компанией СКВ-система, установленная на ГПА серии «Урал» производства НПО «Искра», делает агрегат соответствующим мировым стандартам по уровню чистоты выбросов. Более того, многократно превышает эти стандарты. С учётом разницы в стоимости (прежде всего из-за валютного курса) эти характеристики делают отечественные турбины конкурентоспособными на мировом рынке, где до недавних пор царил диктат западных компаний.

Несмотря на то что проект «Южный поток» был заморожен, остались и другие проекты: «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и другие. К тому же в 2014 году на государственном уровне была заявлена политика импортозамещения. Наши разработки позволяют применять российские ГПА в любой точке мира.

— Это единственный продукт компании «ЭКАТ» или есть другие, столь же востребованные?

— В конце 2016 года неожиданно для нас самих хорошо стартовал проект системы утилизации сбросных газов, например попутного нефтяного газа. Все видели «факелы», которые сопровождают любую нефтедобычу и нефтепереработку — сегодня такой газ просто сжигается. Наша система позволяет вместо «отапливания атмосферы», а точнее её загрязнения, использовать попутный газ более рачительно, например перерабатывать его в тепло или «загонять» снова под нефтяной пласт, повышая давление и, как следствие, нефтедобычу.

Мы разрабатывали этот проект в расчёте прежде всего на «ЛУКОЙЛ», но по разным причинам компания не дождалась, пока мы испытаем свою разработку. Зато другие компании («Сибур» и «Газпромнефть») уже вышли на контракт, и мы с радостью поможем в решении их проблем с загрязнением атмосферы при работе на месторождениях.

— То есть ваши разработки, помимо того что позволяют беречь экологию, становятся прибыльными, бизнес идёт «в гору»?

— Да, выручка нашего предприятия в 2016 году выросла почти в два раза по сравнению с 2015 годом. Бизнес-план, согласованный с инвесторами и акционерами, выполняется полностью — и по продуктам и по финансам. Необходимые выплаты инвесторам осуществляются в полном объёме и в срок.

Но успешное развитие «ЭКАТа» не является безоблачным. К сожалению, минувший год принёс и много неприятностей.

— Что вы имеете в виду?

— У любой медали всегда есть две стороны: у любой компании есть причины, по которым она непременно «взлетит», и причины, по которым она непременно «разобьётся». Всё управление состоит в маневрировании между этими причинами. Я работаю руководителем «ЭКАТа» с 2009 года и долгое время был гораздо больше учёным, нежели управленцем, доверяя важные вопросы финансово-хозяйственной деятельности соответствующим менеджерам. Сегодня приходится сталкиваться с тяжёлым наследием этого периода: взлёт компании и рост выручки, как выяснилось, стали для некоторых её сотрудников соблазном, с которым они не справились.

Так, несмотря на подписанное соглашение о неконкуренции от нас «сбежал» менеджер по продажам с базой клиентов и в другом регионе пытался развивать нашу тему. Слава богу, сами клиенты указали нам на эту ситуацию. Нелояльность бывшего сотрудника разбилась о лояльность клиентов.

В феврале 2016 года при внеплановой проверке обнаружился «слив» информации электронной почты большинства сотрудников компании, в том числе, естественно, и моей, а также всех технических специалистов, коммерческих специалистов. Мою почту пытались вскрыть неоднократно и весной и летом. Хорошо, что это фиксируется. Так что по своему опыту теперь всем руководителям советую почаще менять пароли. Свой рабочий пароль я не менял ни разу до этих историй — по-моему, его знал уже каждый второй сотрудник. Сейчас приходится быть осторожным.

Были другие случаи необъяснимого поведения ключевых сотрудников. Например, после проигрыша важного для нас тендера внезапно мой заместитель летит в город, где расположен этот наш конкурент. В командировку я его не посылал. Как это воспринимать? Зачем он туда полетел?

Всё это очень мешает работе. До 2016 года я находился в состоянии святой уверенности, что доверие к своим сотрудникам, сплочённость коллектива — это главное для инновационной компании. С хорошей командой можно вытащить завалящий проект, с плохой командой неизбежно завалишь любой хороший проект. Необходимо лишь распределить работу, прописать процессы, разделить ответственность. Однако эта уверенность пошатнулась.

Дело в том, что после той же проверки выяснилось, что из компании за подписью руководства финансовой службы выводились средства в серьёзных масштабах — счёт идёт на миллионы. Зачем-то делались непонятные займы и перечисления разным контрагентам безо всяких на то оснований. Когда я начал разбираться и задавать вопросы, ответов на них не получил. Коллеги, теперь уже бывшие, написали заявление на увольнение. Но один из них «на прощание» пообещал использовать свои связи в правоохранительных органах, чтобы создать мне максимум проблем.

— Сдержал он это обещание?

— Трудно сказать, стало ли это совпадением, но проблемы действительно появились. Полиция вскоре после увольнения «нечистоплотных» сотрудников возбудила уголовное дело по обстоятельствам венчурного инвестирования компании в 2007—2014 годах.

— Напомните обстоятельства этого инвестирования.

— В 2007 году «ЭКАТ» получить финансирование своих разработок от инвестиционного фонда, пайщиками которого были частные инвесторы и учреждённый правительством Пермской области Пермский фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Пермской области. Система финансирования подразумевала вхождение в уставный капитал поддерживаемых предприятий специальной управляющей компании, выбранной фондом для этих целей. В данном случае такой компанией стало ОАО «Альянс Инвестиции», которое стало владельцем около 75% акций ЗАО «ЭКАТ».

В 2014 году у ОАО «Альянс Инвестиции» закончился срок реализации венчурного проекта, и компания была обязана до 31 марта выйти из своих проектов, реализовав все свои активы. На 75% акций в ЗАО «ЭКАТ» покупателей на открытом рынке компания найти не смогла и обратилась ко мне с предложением о выкупе. Согласно экспертной оценке, которую готовила Пермская ТПП, рыночная стоимость пакета на тот момент составила чуть более 6 млн руб. Эта сделка сегодня и легла в основу уголовного дела: якобы если пакет куплен дешевле, чем была в своё время сумма венчурных инвестиций, нанесён ущерб.

— Но ведь согласно позиции Верховного суда в подобных делах требуется заявление потерпевшего, разве не так?

— Насколько мне известно, нет ни заявления, ни потерпевшего, ни ущерба. В деле говорится лишь, что «убыточная» венчурная сделка принесла ущерб государству. Можно провести аналогию: государство заплатило зарплату чиновнику, чиновник дал карманные деньги своему ребёнку, ребенок купил в магазине газировку, а магазин ограбили. Соответственно, причинён ущерб государству, потому что в начале цепочки стоит оно. Типично наш случай.

Действительно, постановка дела парадоксальна, но, надеюсь, следствие и суд разберутся вдумчиво и по существу. Для разрешения этого парадокса в настоящее время возбуждение уголовного дела обжалуется в суде.

Вы правы, существует Постановление Пленума Верховного суда РФ от 15 ноября 2016 года №48. Там чётко указано: «… судам при рассмотрении жалоб… на постановления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица о преступлениях, предусмотренных статьями 159, 160, 165 УК РФ, следует иметь в виду, что… уголовные дела об этих преступлениях являются делами частно-публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего».

Замечу, что постановление это появилось как следствие выступления президента Владимира Путина в декабре 2015 с посланием Федеральному собранию РФ. Путин ссылался на статистические данные, согласно которым из 200 тыс. возбуждённых в 2014 году по экономическим составам дел приговором закончились лишь 15%. «При этом абсолютное большинство, 83% предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили», — заявил президент.

К слову, через некоторое время после возбуждения дела тот самый бывший сотрудник появился с заманчивым предложением «решить проблемы с инвестициями» — но, естественно, для этого я должен отдать компанию. Это к вопросу о совпадениях...

Так или иначе, с учётом статистики, приведённой президентом Путиным, и позиции Верховного суда вполне можно разрешить этот казус. Главное — не подходить к делу слепо и формально, а читать документы. Ведь я неоднократно запрашивал у государства в лице Минпромторга Пермского края, имеют ли отношение государственные, бюджетные деньги к венчурным инвестициям, сделанным в нашу компанию. Ответ получен чёткий: не имеют. Я готов представить все необходимые документы, они у меня имеются.

— Вы обращались к бизнес-омбудсмену?

— Да, и нашёл поддержку: омбудсмен активно включился в работу.

— Тем не менее, статистика, приведённая президентом, тревожная. Вы не опасаетесь, что компанию «ЭКАТ» могут просто уничтожить или отобрать?

— Я оптимист, и, несмотря на все неприятности, смотрю в будущее уверенно. Всё говорит о том, что в Год экологии мы будем развиваться вместе с нашими клиентами, выполнять поставленные государством задачи и вместе двигаться к успеху. Думаю, будут довольны и наши инвесторы.

Что же касается неприятностей, то это повод сделать серьёзные выводы, прежде всего мне как управленцу. Любой рост должен быть тщательно контролируемым. Ведь, как выясняется на нашем примере, экономическая безопасность — не пустой звук. Должна быть налажена чёткая система контроля и проверки. Это актуально даже для инновационной компании, построенной почти полностью на доверии и работе конкретных людей.