Финансирование краевого пожарно-прикладного спорта из регионального бюджета прекращено

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По нашей информации, министерство спорта Пермского края отказалось от финансирования соревнований, проводимых под эгидой федерации. Мотивировка данного решения заключается в возникших сложностях при выделении средств.

Напомним, до 2013 года включительно в Пермском крае действовала программа военно-патриотического воспитания, средства на которую выделялись нескольким министерствам, а они, в свою очередь, финансировали те или иные мероприятия. В частности, краевое министерство спорта выделяло средства на пожарно-прикладной спорт. В 2014 году направление военно-патриотического воспитания перешло в ведение губернатора Пермского края и действие данной программы было фактически прекращено.

«Пожарно-прикладной спорт является ведомственным и по действующему российскому законодательству он полностью финансируется за счёт МЧС России. Кроме того, федерация пожарно-прикладного спорта не имеет аккредитации Министерства спорта России и поэтому не может финансироваться региональным ведомством напрямую. Поскольку речь идёт о развитии вида спорта, в том числе и детского, краевое министерство выделяло средства на проведение физкультурных мероприятий в виде субсидий. Данное решение принимал лично краевой министр спорта Павел Лях, которое он каждый раз доказывал различным контролирующим органам. На протяжении последних трёх лет на развитие пожарно-прикладного спорта ежегодно выделялось порядка 500 тыс. руб. В большей степени это сказалось и на высокие результаты, показываемые представителями федерации на соревнованиях различного ранга», — прокомментировали ситуацию в министерстве спорта.

Данное взаимодействие продолжалось бы и до настоящего времени, но вступило в действие предписание контрольно-ревизионного управления министерства финансов Пермского края. В этом документе, в частности, говорится, что ещё в 2014 году министерство неправомерно выделило пожарно-прикладному спорту 260 тыс. руб. на проведение учебно-тренировочных сборов. Таким образом, нанесён ущерб бюджету Пермского края, а указанную сумму министерство спорта должно возместить. Хотя после тех самых сборов сборная Пермского края по пожарно-прикладному спорту выиграла сразу несколько стартов российского уровня. Так или иначе, но наличие такого предписания является основанием для прекращения субсидирования пожарно-прикладного спорта.

«Средства, которые выделялись министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края, шли на развитие детского спорта, участие спортсменов в российских соревнованиях. Сейчас нанесён удар именно по нашему юному поколению, которым подготовка и участие в соревнованиях давала возможность начать спортивную карьеру, определиться с выбором профессии. Это очень важно. Пожарно-прикладной — уникальный вид спорта. Это не только физическое воспитание, но и патриотическое. Ну и самое главное, он даёт молодому поколению возможность определиться с выбором профессии. Те, кто в итоге не становился профессиональным пожарным и спасателем, получают бесценные навыки оказания первой помощи в экстренной ситуации. Хотя система подготовки у нас выстроена, я считаю, очень грамотно. В колледже Олимпийского резерва есть специальный факультет пожарно-прикладного спорта, так что на службу приходили уже квалифицированные специалисты. Теперь, когда пожарно-прикладной спорт лишился финансовой поддержки детского и юношеского спорта, думаю, возникнут сложности», — сообщил собеседник в МЧС.

От официального комментария ведомство отказалось.

«Понимаете, когда руководителю ведомства, как говорится, не всё равно и он действительно работает на развитие спорта, возможности оказания помощи всегда найдутся. Вопросы о законности финансирования пожарно-прикладного спорта возникали, но каждый раз Павлу Александровичу удавалось убедить коллег из других ведомств в необходимости его поддержки. В 2015-м он и вовсе добился внесения поправки в бюджет министерства спорта, доказав целесообразность поддержки депутатам Законодательного собрания Пермского края. Теперь ситуация сильно изменилась. Во-первых, доказывать и убеждать просто некому. Во-вторых, министерство погрязло в проверках, одна из них, кстати, и поставила крест на поддержке пожарно-спасательного спорта», — информирует источник в краевом министерстве спорта.

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