Принят порядок предоставления субсидии на проекты инициативного бюджетирования

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Министерство территориально развития Пермского края приняло порядок предоставления субсидий из краевого бюджета на софинансирование проектов инициативного бюджетирования и порядок их конкурсного отбора. Постановление правительства Пермского края подписано 10 января 2017 года.

Теперь муниципалитетам будут предоставляться субсидии на осуществление проектов, направленных на решение вопросов местного значения. Субсидии не должны превышать 90% стоимости проекта. Оставшиеся 10% должны быть оплачены из бюджета муниципалитета самими жителями или индивидуальными предпринимателями. Распределителем средств является министерство территориального развития.

Конкурс по отбору проектов будет проходить в два этапа. Сначала их рассмотрит муниципальная комиссия инициативного бюджетирования, а затем краевая. После этого список выбранных проектов в течение 10 рабочих дней будет передан в правительство, затем субсидии должны поступить в муниципалитетов не позднее, чем через 30 дней. При этом, если субсидия не будет израсходована полностью, то остаток должен быть возращён в краевой бюджет.

Напомним, инициатором законопроекта в феврале прошлого года выступил депутат Госдумы Алексей Бурнашов. Законопроект не был принят однозначно. В частности, экс-депутат краевого парламента Елена Гилязова называла его одним из лучших за время её работы в краевом парламенте, в то время как другие депутаты беспокоились, что принятие законопроекта станет для избирателей поводом усомниться в приоритетах власти, если жители вынуждены «доплачивать» за необходимые проекты.