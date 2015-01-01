Пермские власти заключили контракт на строительство зоопарка в Перми
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18 января был заключен государственный контракт на выполнение работ первой очереди строительства Пермского зоопарка с ОАО «РЖДстрой». Стоимость работ по контракту составляет 1,833 млрд руб. Работы должны быть выполнены до марта 2018 года.
В рамках первой очереди строительства зоопарка запланировано возведение зданий и сооружений экспозиций «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна, административного здания, здания ветеринарной лечебницы, монтаж инженерных сетей.
Обновлённый зоопарк сможет единовременно принимать до 1 тыс. 140 человек.
«Новый компаньон»
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