18 января партии предоставят губернатору списки своих кандидатов в краевое правительство

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Сегодня на своей странице в Facebook руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Олег Постников написал, что 16 января на встрече руководителей парламентских фракций с губернатором Пермского края Виктором Басаргиным была достигнута договорённость о том, что завтра, 18 января, в течение рабочего дня партии должны предоставить список своих кандидатов на должности в краевом правительстве.

Напомним, информация о переговорах губернатора Пермского края с лидерами оппозиционных партий на предмет создания коалиционного правительства появилась ещё 11 января. Тогда представители ЛДПР и «Справедливой России» подтвердили, что у них есть свой список кандидатов на должности министров, однако Олег Постников выражал сомнение в том, что голоса партий будут услышаны. Представитель КПРФ Сергей Андриянов тогда говорил, что с коммунистами такие переговоры никто не проводил.