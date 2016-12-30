Руководители «Справедливой России» и ЛДПР готовы выдвинуть своих кандидатов в краевое правительство

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Руководители региональных отделений партий ЛДПР и «Справедливая Россия» подтверждают информацию о переговорах с губернатором Пермского края по созданию коалиционного правительства, опубликованную на сайте URA.ru.

Так, новый лидер реготделения «Справедливой России» и депутат гордумы Вероника Куликова поясняет, что такие переговоры велись ещё до нового года.

«Представители администрации губернатора предлагали подумать над кандидатурами тех, кто мог бы войти в новый состав правительства. И если это произойдёт, новый состав наглядно покажет, насколько губернатор Виктор Басаргин готов слушать и слышать пермские политические силы», — комментирует депутат.

Лидер реготделения ЛДПР Олег Постников также подтвердил, что со стороны администрации губернатора поступали предложения о встрече. Однако, по его мнению, вряд ли при формировании нового правительства губернатор намерен прислушиваться к оппозиционным партиям. А представители партий вряд ли согласятся с предъявляемыми к ним KPI (показатели эффективности работы — прим. ред).

При этом, как ранее сообщалось, в состав нового правительства войдёт и Ольга Рогожникова, которая не была рекомендована партией ЛДПР и, по словам Олега Постникова, всегда была лояльна к губернатору. Такие переговоры вызывают у лидера ЛДПР подозрения, так как в случае принятия правительством неудачных решений перед выборами вся вина ляжет на представителей оппозиционных партий.

«Нам предлагают игру вкороткую. Но тем не менее руку, поданную правительству, мы убирать не станем и готовы встречаться и обсуждать этот вопрос», — заверил Олег Постников.

Секретарь крайкома КПРФ Сергей Андриянов заявил, что ни о каких переговорах с партийным руководством речи не шло и своих кандидатов на правительственные должности пермские коммунисты не выдвигали. А представители партий «Справедливая Россия» и ЛДПР своих кандидатов назвать отказались, так как это является условием соглашения.

Напомним, идея создания коалиционного правительства принадлежала Олегу Постникову, который утверждал, что создавать новое правительство стоит из представителей парламентских партий с учётом голосов, набранных на выборах в сентябре этого года. 22 декабря 2016 года губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о проведении административной реформы в Пермском крае. 29 декабря 2016 года был подписан приказ об отставке краевого правительства. Теперь министры, вице-премьеры назначены исполняющими обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новый состав.