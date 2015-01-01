Ольга Рогожникова приступит к исполнению обязанностей замминистра здравоохранения в январе

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По информации «Нового компаньона», экс-депутат краевого заксобрания Ольга Рогожникова приступит к исполнению обязанностей заместителя министра здравоохранения Пермского края по оказанию медицинской помощи взрослому населению в первой половине января 2017 года.

Напомним, сообщения об этом появились на прошлой неделе. Должность в министерстве пустует уже с середины декабря, до этого её занимал Павел Штэфан. Одной из причин его увольнения называется уголовное дело, которое сейчас расследуют силовики в отношении краевого минздрава.

Ольга Рогожникова окончила Пермский государственный медицинский институт в 1982 году по специальности « Лечебное дело» и интернатуру по специальности «Психиатрия». Она является врачом-психиатром высшей категории, кандидатом медицинских наук. Работала ассистентом кафедры психиатрии и медицинской психологии ГБОУ «Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А. Вагнера». Была заместителем главного врача по лечебной части ГБУЗ «Пермская краевая клиническая психиатрическая больница». В период депутатства была заместителем председателя комитета по соцполитике, входила во фракцию ЛДПР. В период нынешней избирательной кампании в округе №58 на выборах в Госдуму Рогожникова набрала лишь 10,27% голосов, уступив первое место Игорю Шубину (49,13%).