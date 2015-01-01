Ольга Рогожникова будет назначена заместителем министра здравоохранения

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Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», экс-депутат краевого заксобрания Ольга Рогожникова будет назначена заместителем здравоохранения Пермского края по оказанию медицинской помощи взрослому населению. Вопрос о её назначении будет решён на днях.

Напомним, ранее эту должность в министерстве занимал Павел Штэфан, который уволился в середине декабря. Одной из причин его увольнения называется уголовное дело, которое сейчас расследуют силовики в отношении краевого минздрава.

«Новый компаньон»