«Единая Россия» в Пермском крае проведёт праймериз по выборам губернатора Предварительное голосование, вероятно, пройдёт в мае этого года

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Фото: Константин Долгановский

Региональное отделение «Единой России» в Пермском крае планирует провести предварительные выборы кандидатов в губернатора региона. Об этом «Новому компаньону» сообщил заместитель секретаря реготделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.

По его словам, модель проведения процедуры предварительного голосования на губернаторских выборах будет обсуждаться на партийном съезде «Единой России» 21-22 января этого года.

В реготделении предполагают, что предварительные выборы пройдут в июне этого года.

Однако эксперты называют более ранние сроки. В частности, директор Центра избирательных технологий Людмила Ознобишина считает, что они пройдут уже в мае, так как партии нужно определиться со своим кандидатом до старта избирательной кампании, начало которой как раз придётся на июнь.

Также директор ЦИТа утверждает, что единороссам будет рекомендована первая модель проведения праймериз, по которой голосовать имеют право избиратели, пришедшие на участки.

Но праймериз могут быть проведены и по другим моделям. Например, по предварительной регистрации жителей муниципалитетов в списках избирателей. Либо за будущих кандидатов в губернатора голосовать смогут лишь члены партии или общественных организаций. Ещё одна модель проведения праймериз предполагает, что голосовать смогут только члены регионального отделения партии «Единой России».

«В данном случае важно, какая тактика поведения на выборах будет принята партией, так как только кандидат «Единой России» сможет пройти муниципальный фильтр без каких-либо рисков, — считает Людмила Ознобишина. — У второй по численности фракции в заксобрании — КПРФ — насчитывается около 50 депутатов в представительных органах муниципальных образований, у ЛДПР — около 40. Поэтому без поддержки «Единой России» кандидаты от других партий не преодолеют регистрационный барьер (250 подписей муниципальных депутатов)».

Политолог Виталий Ковин не уверен, что у «Единой России» сформирована единая стратегия поведения на выборах. Например, в прошлом году праймериз стали началом избирательной кампании и имели практическое значение, так как должны были показать, каковы расклады сил двух противостоящих группировок, одна из которых контролируется депутатом Госдумы Дмитрием Скривановым. А в этот раз приоритеты до сих пор не определены. Кроме того, модель проведения праймериз будет зависеть от выбранной стратегии.

Сейчас же, по словам политолога, на предварительных выборах различных уровней в других регионах, «Единая Россия» выбирала более закрытые модели, исходя из экономических соображений.

В крайизбиркоме заявили, что проведение праймериз не регламентируется законом, поэтому от них решение данного вопроса не зависит. Но в случае необходимости они готовы помочь советом.

Отметим, в этом году в единый день голосования 10 сентября губернаторские выборы пройдут в 14 регионах. Не исключено, что праймериз по открытой модели будут проведены в трёх субъектах — Бурятии, Ярославской и Калининградской областях.

Фото: Константин Долгановский

Ранее о своих намерениях участвовать в выборах заявлял губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Других возможных кандидатов на губернаторский пост эксперты пока не называют, но отметили, что в случае участия в предварительных выборах действующего главы региона, предварительные выборы могут стать более конкурентными и явка избирателей будет большей, чем на прошедших в 2016 году праймериз, когда явка составила не более 8,4%.

«Но при этом в зависимости от личности кандидатов они могут вызвать меньший интерес», — добавляет Людмила Ознобишина.