В Перми наградили лучших журналистов

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Фото: Константин Долгановский

В День российской печати традиционно были подведены итоги юбилейного краевого журналистского конкурса имени А.П. Гайдара. В этом году гайдаровский конкурс проводится в 50 раз.

Так, в конкурсе памяти Валерия Дементьева, погибшего в 1991 году (проводится совместно с родителями В.И. Дементьева и ИД «Компаньон»), была награждена Марина Вагина (газета «Соликамский рабочий»).

За лучшее освещение социально-трудовых проблем были отмечены Светлана Токарева («Наш Соликамск»), Вадим Аксарин («Заря», Верещагино), Людмила Пятилова («Искра», Кунгур).

Премия главы Перми «Серебряный медведь» была вручена Вячеславу Варанкину и Ксении Пуниной (пресс-служба Пермского государственного университета) за информационную кампанию, приуроченную 100-летию ПГНИУ

В номинации «Журналист интернет-СМИ» лауреатом стала Елена Лодыгина (редактор сайта «Новый компаньон»).

Среди печатных СМИ в номинации «Журналист городской (районной) газеты» победил Юрий Купреев (газета «Искра»), а лучшим журналистом краевой газеты стала Юлия Колбина («Российская газета»).

Лучшими фотожурналистами Прикамья признаны Алексей Гущин («Местное время») и Андрей Кудрин («Чусовской рабочий»).

Лучшим юным журналистом пермского края стала Валерия Баранова (газета «Искра»).

Лучшим специальным журналистским проектом 2016 года признали работу портала Properm.ru.

Гран-при конкурса жюри было присуждено Ивану Козлову «Zvzda.ru».

Победителем в номинации «Тележурналист Пермского края» стал Станислав Уланов (телекомпания «Ветта»).

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