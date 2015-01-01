В Перми наградили лучших журналистов
В День российской печати традиционно были подведены итоги юбилейного краевого журналистского конкурса имени А.П. Гайдара. В этом году гайдаровский конкурс проводится в 50 раз.
Так, в конкурсе памяти Валерия Дементьева, погибшего в 1991 году (проводится совместно с родителями В.И. Дементьева и ИД «Компаньон»), была награждена Марина Вагина (газета «Соликамский рабочий»).
За лучшее освещение социально-трудовых проблем были отмечены Светлана Токарева («Наш Соликамск»), Вадим Аксарин («Заря», Верещагино), Людмила Пятилова («Искра», Кунгур).
Премия главы Перми «Серебряный медведь» была вручена Вячеславу Варанкину и Ксении Пуниной (пресс-служба Пермского государственного университета) за информационную кампанию, приуроченную 100-летию ПГНИУ
В номинации «Журналист интернет-СМИ» лауреатом стала Елена Лодыгина (редактор сайта «Новый компаньон»).
Среди печатных СМИ в номинации «Журналист городской (районной) газеты» победил Юрий Купреев (газета «Искра»), а лучшим журналистом краевой газеты стала Юлия Колбина («Российская газета»).
Лучшими фотожурналистами Прикамья признаны Алексей Гущин («Местное время») и Андрей Кудрин («Чусовской рабочий»).
Лучшим юным журналистом пермского края стала Валерия Баранова (газета «Искра»).
Лучшим специальным журналистским проектом 2016 года признали работу портала Properm.ru.
Гран-при конкурса жюри было присуждено Ивану Козлову «Zvzda.ru».
Победителем в номинации «Тележурналист Пермского края» стал Станислав Уланов (телекомпания «Ветта»).