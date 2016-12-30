Теодор Курентзис и оркестр MusicAeterna помогут фонду Gift of Life Они дадут благотворительный концерт в Лондоне

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Пермские музыканты 14 января 2017 года выступят на одной из самых престижных концертных площадок Европы — в лондонском Royal Festival Hall (Королевском фестивальном зале) cовместно с актёрами Ральфом Файнсом, Ванессой Редгрэйв, Чулпан Хаматовой и Диной Корзун.

На благотворительном вечере в пользу фонда Gift of Life, все средства от которого пойдут на лечение детей с онкологическими заболеваниями в России, в исполнении оркестра Теодора Курентзиса MusicAeterna прозвучит музыка из балета «Ромео и Джульетта». Теодор Курентзис специально для этого концерта отобрал и интерпретировал несколько фрагментов из произведения Сергея Прокофьева.

В концерте примут участие известные британские актёры Ральф Файнс и Ванесса Редгрэйв, а также русские актрисы — учредительницы фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова и Дина Корзун. Под музыку Прокофьева будут прочитаны отрывки из «Ромео и Джульетты» Шекспира. Трагическая история любви предстанет в новой интерпретации, которая объединит лучшее в русской и английской культуре.

Фонд Gift of Life был основан в марте 2011 года как сестринская организация российского фонда «Подари жизнь», который, в свою очередь, был основан Чулпан Хаматовой и Диной Корзун в 2006 году и является одним из самых известных и крупных в России. За время своего существования фонд помог около 35 тыс. детей с онкологическими, гематологическими и иными тяжёлыми заболеваниями.

Главная задача фонда Gift of Life — сбор средств на территории Великобритании и других стран Европы для оплаты лечения детей в России. Фонд собирает деньги на препараты, не зарегистрированные пока в России, но незаменимые при лечении определённых видов рака; оплачивает приезды в московский Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва иностранных специалистов для проведения операций и обучения российских врачей уникальным хирургическим методам.

C 2011 года фонд Gift of Life собрал более 2,5 млн фунтов стерлингов, помощь получили более 260 российских детей. Патронами фонда являются княжна Екатерина Голицына, певица и автор песен Кэти Мелуа, актриса и сценарист Джастин Уоддел, специалист по лейкозам и трансплантации костного мозга Лондонского онкологического центра профессор Рэй Паулз. Среди гостей благотворительных вечеров фонда были Стивен Фрай, Вивьен Даффилд, Наталья Водянова, Реймонд Бланк, Стивен Вебстер и Марта Файнс.

Благодаря поддержке компании «Аэрофлот» и Phenomen Trust все деньги от продажи билетов на концерт пойдут на оплату лечения детей, больных раком.