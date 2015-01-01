Вадим Малянов ушёл с должности гендиректора ресторанной группы «Фо-Рест»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как стало известно «Новому Компаньону», в ресторанной группе «Фо-Рест» (куда входят ресторан Les Marches, «Другое место», ресторанный дом «Дунай» и гриль-таверна «Монтенегро» в Перми и Березниках) произошли кадровые изменения.

В частности, генеральный директор и совладелец сети ресторанов Вадим Малянов уволился и теперь работает над собственным проектом — кафе «Тюльпан», что откроется рядом с цветочным магазином на Комсомольском проспекте. Открытие нового ресторана ожидается в ближайшее время.

По данным «Нового компаньона», новым гендиректором ресторанной сети «Фо-Рест» стал один из владельцев ресторанной группы Вадим Яхнин.

Напомним, ресторанная группа «Фо-Рест» принадлежит Вадиму Яхнину, Константину Драчеву, Александру Ежову, Вадиму Малянову, Леониду Маркину и Александру Осипову. Уставной капитал компании составляет 250 тыс. руб.