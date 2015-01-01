ОАО «Нытва» погасит задолженность перед кредиторами

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30 декабря кредиторы ОАО «Нытва» (Нытвенский металлургический завод) большинством голосов согласовали условия мирового соглашения, одним из которых стало погашение задолженности в течение десяти лет с рассрочкой начала выплаты до трёх лет, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Проект соглашения был представлен ПАО «Челябинский металлургический комбинат», по инициативе которого созывалось собрание. Представителем собрания кредиторов, от имени которого будет подписано мировое соглашение, была выбрана Анна Портнова, член совета директоров ОАО «Белорецкий металлургический комбинат». В ближайшее время заявление о заключении мирового соглашения будет подано для утверждения в Арбитражный суд Пермского края.

Напомним, процедура банкротства в отношении ОАО «Нытва» была повторно введена в июне 2014 года. В реестр требований кредиторов ОАО «Нытва» были включены требования на общую сумму 1,397 млрд руб., которые в основном были распределены между кредиторами: ООО «Металлург-Траст» (583 млн руб.), Psarco Investments Limited (77 млн руб.), ООО «Салиса» (12 млн руб.), ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», представляющими интересы группы «Мечел», а также Сбербанком (178,2 млн руб.), ООО «АСГ-Бизнес», ФНС (22,5 млн руб.), Промсвязьбанком (481,462 млн руб.) и ООО «Техноавиа-Пермь».

«Новый компаньон»