В пермском аэропорту появятся новые авиарейсы

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Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 16 января открывает новые авиарейсы из Салехарда. В частности, перелёты из Салехарда будут выполняться в Казань, а также в Пермь и Ханты-Мансийск, сообщает info.tatcenter.ru.

Из Перми в Салехард вылет будет осуществляться по понедельникам в 11.00. Из Салехарда самолёт будет вылетать в 14.20 и в 16.40 делать посадку в Перми. По субботам вылет из Перми в Салехард назначен на 12.00. Стоимость авиабилета составляет 5 тыс. 730 руб. Время в пути - 2,5 часа.

Из Перми в Казань авиарейс сообщением Салехард-Пермь-Казань будет выполняться по субботам в 17.40.

«Новый компаньон»