Учёные ПГНИУ разработали систему безналичного расчёта для авиаперевозок

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Учёные экономического факультета Пермского университета разработали модель безналичного расчёта, которая позволит индустрии авиаперевозок сэкономить до $1 млрд. Запуск проекта намечен на начало 2017 года.

Механизм создали специалисты лаборатории криптоэкономики ПГНИУ. Предполагается, что компании станут использовать криптовалюту, под названием IATA Coin. Её курс привязан к доллару, а сами транзакакции будут происходить на основе блокчейна — технологии распределённого хранения информации.

«IATA выпустит специальные виртуальные монеты для платежей между авиакомпаниями. Для регистрации транзакций будет использоваться блокчейн. Эта технология позволит обеспечить безопасность данных и снизить риски. Осуществление платежей напрямую без посредников даст авиакомпаниям возможность сократить время проведения расчётов с десятков дней до нескольких минут, минимизировать расходы», — говорит руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ, региональный директор Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров, сооснователь и исполнительный директор международной финтех-компании Lykke Сергей Ивлиев.

Разработчики считают, что проект полностью окупится, так как внедрение единой криптовалюты в отрасли, по прогнозам экспертов, снизит издержки авиакомпаний минимум на 10%. В частности, технология позволит сэкономить за счёт уменьшения комиссий банковских и платёжных систем, отсутствия необходимости валютных обменов и сокращения расходов на ведение документации по финансовым транзакциям.

Проект финансирует международная ассоциация авиаперевозчиков (IATA). Новый механизм будет работать между двумя компаниями, входящими в ассоциацию.

Источник — пресс-служба ПГНИУ