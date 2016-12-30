Рустем Юсупов назначен на должность и. о. главы администрации губернатора

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщают в администрации губернатора Пермского края, 30 декабря был подписан приказ о назначении Рустема Юсупова на должность и.о. главы администрации губернатора Пермского края. Ранее эту должность занимал Анатолий Маховиков, уволившийся 8 декабря.

Напомним, о том, что Рустем Юсупов приступил к исполнению обязанностей заместителя главы администрации губернатора, «Новому компаньону» стало известно ещё 21 декабря 2016 года. Вместе с ним к исполнению обязанностей заместителя главы администрации губернатора Пермского края приступил и Алексей Чусовитин, который сменил на этом посту Александра Козенкова.

«Новый компаньон»