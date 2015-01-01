Алексей Чусовитин приступил к исполнению обязанностей заместителя администрации губернатора
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Как стало известно «Новому компаньону», Алексей Чусовитин с сегодняшнего дня приступил к исполнению обязанностей заместителя администрации губернатора Пермского края.
Напомним, ранее эту должность занимал Александр Козенков, написавший заявление об уходе 8 декабря этого года.
Также сегодня к исполнению обязанностей главы администрации губернатора Пермского края приступил бывший начальник управления Минюста РФ по Пермскому краю Рустем Юсупов, сменивший на этом посту Анатолия Маховикова.
«Новый компаньон»
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