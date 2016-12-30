ПЗСП начинает год с позитива!

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Для покупателей газобетонных блоков стартуют три акции от ПЗСП. Все желающие могут не только сэкономить на «зимней цене», но и порадовать себя полезным подарком.

Автоклавные газобетонные блоки для частного и многоэтажного строительства остаются одной из визитных карточек ПЗСП. Они предназначены для кладки наружных и внутренних несущих стен и перегородок. Продукция изготавливается по ГОСТ 31360-2007.

Для тех, кто планирует начать строительство в наступившем году, действует акция «Зимнее хранение». Оплатить газобетонные блоки можно сейчас по «зимней цене», а забрать именно тогда, когда они нужны — весной или летом.

Вторая выгодная акция от ПЗСП — «Бесплатная доставка». С 9 января по 28 февраля 2017 года предприятие дарит каждому покупателю блоков (физическому лицу) бесплатную доставку по городу. Сумма компенсации составит 6 тыс. 800 руб. при объёме отгрузки от 30 куб. м.

Третий приятный сюрприз — акция «Поддон в подарок». На ПЗСП блоки упаковываются на деревянный поддон, который продаётся... за 1 копейку!

Заказать блоки и их доставку, получить дополнительную информацию об акциях желающие могут по телефону 8 (800) 300-7977, либо заполнив форму заявки на сайте http://pzsp.ru/.

Узнать об отличиях автоклавного газобетона от неавтоклавных газобетона и пенобетона можно в кратком обзоре ячеистых бетонов: http://pzsp.ru/realty/aboutus/articles/18/.

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