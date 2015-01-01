Пермские единороссы определились с руководителями региональных проектов

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26 декабря на очередном заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Пермского края были утверждены кандидат на должности координаторов и руководителей партийных проектов в Пермском крае, рекомендованные комиссией по политическому планированию регионального политсовета партии.

Так, на должность регионального координатора проекта «Строительство ФОКов» была утверждена член Молодёжного парламента при Законодательном собрании Пермского края, директор НПТИ «ОРТЭКС» Айна Якупова.

На должность регионального координатора проекта «Наш двор» — депутат Пермской городской думы, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев. Руководить проектом «Наш двор» — будет куратор федерального проекта «УРБАНиЯ» «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края Михаил Борисов, а «Местным дом культуры» — председатель регионального отделения всероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Евгений Малянов. Курировать этот проект будет депутат краевого заксобрания Надежда Лядова.

На должность регионального координатора проекта «Театры малых городов» назначен председатель Пермского регионального отделения союза театральных деятелей РФ, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Пермского края Анатолий Пичкалев. Должность регионального координатора проекта «Парки малых городов» занял депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Борисов.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края