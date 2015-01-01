Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 27 декабря
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Следующий номер газеты «Новый компаньон» выйдет 17 января.
На перепутье трёх мостов. Проектировщики оценят новый вариант размещения моста через Каму — за магазином «Речник».
Декабрьская «оттепель». В преддверии новогодних праздников два пермских топ-менеджера Рустам Гильфанов и Олег Комаров были освобождены из-под стражи.
Высокое напряжение. Вопрос о пожарной безопасности в бассейнах и на других спортивных объектах Перми остаётся острым и пока открытым.
Испытаны високосным. Итоги спортивного 2016 года Прикамья: допинговый скандал, «кража» медалей и преследование министра спорта.
Главное — люди. В 2017 году «ЛУКОЙЛ» вложит в Пермский край 1 млрд 640 млн рублей.
Закон «не про то»? Государство преподнесло должникам новогодний подарок.
«Тихая революция» рынка труда. Компании не готовы тратить деньги впустую: им по-прежнему требуются профессионалы.
Год «зеро». По большому счёту за минувший год в экономике не случилось ничего, кроме постепенной деградации.
В режиме stand by. Цены на рынке недвижимости достигли «исторического минимума».
Дорог не подарочек, дорого внимание. Старший научный сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований ПГНИУ Алексей Гилёв рассуждает о том зачем кандидаты одаривают избирателей и что в этом хорошего и плохого?
Светлый путь. Популярный советский сюжет о счастье, которое достаётся трудом и смирением, в новом пермском балете оказывается перевёртышем.
Десять контрольных точек. Чем запомнится 2016 год в культурной жизни Перми.
Уральская хтонь. В Центре городской культуры показывают «Новую малахитовую шкатулку».
Кишертские сказы. В Перми вышла книга, которая может, как в прошлом веке, стать лучшим подарком к Новому году.