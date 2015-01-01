Стоимость новогодней потребительской корзины в Прикамье составила 5 тыс. 375 руб.

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Сотрудники и студенты кафедры маркетинга экономического факультета ПГНИУ подсчитали стоимость новогодней продуктовой корзины в Перми и выяснили, что её стоимость за последние два года выросла на 9% и составила 5 тыс. 375 руб.

При этом наибольший рост цен произошёл на помидоры (142%), консервированные огурцы (104%) и майонез (65%). Вместе с тем, стоимость ряда продуктов снизилась — дешевле стали шоколадные конфеты (-44%), варёная колбаса (-31%) и отечественное шампанское (-45%).

«Экономическое положение в стране стабилизировалось и в этом году, как и в прошлом, пермяки смогут себе позволить традиционный набор продуктов на столе. Учитывая авторитетные прогнозы развития государства на ближайший период, резких перепадов цен не ожидается», — рассказала и.о. заведующей кафедрой маркетинга экономического факультета ПГНИУ, доцент Екатерина Антинескул.

Проведённый опрос жителей города показал, что пермяки не собираются ставить для себя жёстких ограничений по финансовым затратам на празднование Нового года. Так, 89% респондентов намерены встречать Новый год дома, а каждый опрошенный готов потратить на празднование 8,5 тыс. руб.

Источник — пресс-служба ПГНИУ