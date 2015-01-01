Геннадий Тушнолобов и Алексей Чибисов опровергают информацию о своём увольнении

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Фото: Константин Долгановский

Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов сегодня, 22 декабря, заявил «Новому компаньону», что официально опровергает свою отставку.

По его словам, ему об увольнении никто не сообщал, и он продолжит работать в прежнем режиме.

Зампред краевого правительства Алексей Чибисов также заявляет о том, что он остаётся на своей должности и ни о каком увольнении, а тем более, что теперь он будет работать в должности исполняющего обязанности, ему не сообщали. С 23 декабря он уходит в отпуск.

Напомним, сегодня губернатор Пермского края Виктор Басаргин принял решение об отставке правительства Пермского края.

По информации администрации губернатора Пермского края, Геннадий Тушнолобов покинул пост председателя правительства Пермского края, а его заместители были назначены исполняющими обязанности.

«Разработан указ, в соответствии с которым правительство региона будет возглавлять губернатор», — ранее заявил Виктор Басаргин.

На встрече с членами правительства глава региона выразил кабинету министров «искреннюю благодарность за работу», а также сообщил о новых приоритетах. Так, до формирования нового состава правительства действующим министрам и вице-премьерам было поручено исполнять свои обязанности, при этом пост председателя правительства в новой организационной структуре исполнительной власти будет пустовать. В новом составе правительство будет курировать практически все сферы деятельности ведомств, структур и управленческих блоков.