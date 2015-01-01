Виктор Басаргин отправил краевое правительство в отставку В регионе началась масштабная административная реформа

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Фото: Константин Долгановский

22 декабря губернатор Пермского края Виктор Басаргин принял решение об отставке правительства Пермского края. Таким образом, в Прикамье стартовал первый этап масштабной административной реформы. Этим решением губернатор сосредоточил в своих руках все рычаги исполнительной власти. На встрече с членами правительства глава региона выразил кабинету министров «искреннюю благодарность за работу», а также сообщил о новых приоритетах.

«Разработан указ, в соответствии с которым правительство региона будет возглавлять губернатор», — заявил Виктор Басаргин.

До формирования нового состава правительства действующим министрам поручено исполнять свои обязанности, при этом пост председателя правительства в новой организационной структуре исполнительной власти отсутствует. В новом составе правительство будет курировать практически все сферы деятельности ведомств, структур и управленческих блоков. Эти изменения потребуют серьёзной корректировки нормативно-правовой базы.

Как сообщает администрация губернатора Пермского края, административная реформа региональной исполнительной власти соответствует обозначенной Владимиром Путиным стратегии, направленной на выполнение социальных обязательств и развитие экономики страны в новых условиях, озвученных им в ежегодном Послании.

Основные цели административной реформы: укрепление региональной власти, повышение ответственности и эффективности работы чиновников, концентрация сил для решения актуальных задач социально-экономического развития, говорится в официальном сообщении.

В качестве важных задач также указано сокращение количества чиновников высшего ранга, увеличение функциональных обязанностей, наделение руководителей полномочиями, необходимыми для их эффективной работы, оптимизация затрат на управленческий аппарат.

Кроме того, в администрации губернатора считают, что новая реформа позволит сделать взаимодействие с муниципалитетами более эффективным.

Реформа региональной исполнительной власти — это повышение управляемости и формирование губернатора нового типа, являющегося не только политическим руководителем, но и экономистом-практиком, лично контролирующим ход работ.

Как подчеркнул губернатор Пермского края, «наше время требует быстрых и сильных решений на основе личной ответственности чиновников. Только так мы оправдаем доверие жителей Прикамья».

Александр Белоусов, кандидат политических наук, глава совета экспертов КЦ «Департамент политики»:

— Любая политическая система время от времени нуждается в перезагрузке. Видно, что губернаторская команда мобилизуется. Но в крае с высокой политической активностью по-другому нельзя. Если посмотреть на другой лагерь — там тоже идут активные перегруппировки, упускать инициативу недопустимо. Что же касается совмещения губернатором поста премьера, у этого решения есть несколько измерений. Во-первых, экономика становится главным приоритетом губернатора. Экономика важнее политики. Во-вторых, сокращается дистанция между губернатором и конечными проблемами, и он берёт на себя ответственность за их решение. На это не каждый губернатор решится. И это то, о чём постоянно говорит президент Путин: надо заниматься экономикой, надо быть ближе к народу, мониторить все проблемы и быстро реагировать на них. Несложно увидеть, что это заявка на следующие пять лет работы, предложение губернатора элитам: давайте работать в таком режиме, без проволочек, с упором на экономику.