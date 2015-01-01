«Ростелеком» обновляет автопарк в Прикамье

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«Ростелеком» обновил автопарк в Пермском крае — в филиал прибыли 45 новых автомобилей УАЗ. При этом в Перми останется восемь автомобилей, остальные УАЗ отправлены в межрайонные центры технической эксплуатации телекоммуникаций региона: по восемь автомобилей будут использоваться в Чайковском и Лысьвинском филиалах, шесть — в Березниках и 15 — в Очёре.

На территории Пермского края компания осуществляет самую масштабную телеком-стройку в истории региона. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры ведется не только в крупных городах края, но и в удалённых небольших населённых пунктах, и в частном секторе. Новые автомобили предназначены для технической службы компании, чтобы связисты могли оперативно выезжать на объекты связи для модернизации сетей, устранения аварий и проведения плановых ремонтных работ.

Источник — пресс-служба ПАО «Ростелеком»