Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 21 декабря

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Юбилейный год. Как преобразились районы Перми в этом году.

Хорошо там, где мы живём. Нынешний год для Орджоникидзевского района ознаменовался событиями в сфере благоустройства и ремонта дорог.

Дзержинский район отметил 80-летие. С момента своего возникновения (1936 год) и до сих пор этот район сохраняет в народной памяти образ «ворот города».

Год благоустройства и спортивных открытий. Нынешний год, объявленный в Перми «годом дорожного ремонта», стал масштабным и для Индустриального района.

Юбилей района и всего города. В 2016 году исполнилось 280 лет со дня основания Василием Татищевым Мотовилихинского медеплавильного завода.

Центр города стал краше. Ленинский район в 2016 году отпраздновал 80-летие. Эта центральная часть города за год значительно преобразилась.

В Кировском районе приводят в порядок спортивные объекты. Этот район в этом году отметил юбилей — 75 лет.

«Сплав традиций и новых побед». 2016 год для Свердловского района — юбилейный. 80 лет минуло с тех пор, как он появился на карте Перми как самостоятельная единица.

Дмитрий Малютин: Надеюсь оправдать надежды и доверие. Первый заместитель председателя Пермской городской думы подвёл итоги деятельности депутатского корпуса V созыва, рассказал о планах на будущее, командном духе и личной жизни.

От идеи до успеха. Победителями XVIII конкурса «Город — это мы!» стали 134 проекта.

Лучшие школьники Перми зажгли огни на главной городской ёлке. Заложить такую традицию предложил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Алексей Грибанов: Нужно ставить цели и добиваться их достижения. Заместитель председателя Пермской городской думы делится своей давней традицией встречи Нового года и предлагает пути преобразования Перми.

В Перми открылись новогодние ярмарки. Здесь можно купить ёлочные игрушки, карнавальные костюмы, подарки ручной работы и изделия пермских мастеров народных промыслов.

«Крылья ангела». В Перми стартует проект, направленный на развитие массового детского спорта.

Юрий Уткин: У сотрудничества общественных организаций и гордумы большой потенциал. Председатель пермской городской думы рассказал о работе депутатов в этом году и о взаимодействии с некоммерческими организациями.

«Это образ жизни». В Перми прошло награждение лучших добровольцев.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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