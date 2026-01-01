По закону и по справедливости В результате проекта КРТ жители получат новые дома, а город вернёт себе ДК им. Ленина Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В начале июля прошла процедура выбора инвестора для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на улицах Уральской и Восстания в Мотовилихинском районе Перми. Договор заключён с компанией, входящей в СГ «Развитие». В группе не сомневаются, что проект будет успешно реализован: у «Развития» уже есть опыт работы по проектам КРТ жилой застройки.

Проект включает три несмежных участка общей площадью 37,1 га — это самый крупный по площади проект КРТ жилой застройки в Перми. Срок его реализации — 17 лет. В границы территории входят аварийные и ветхие дома, нежилые помещения и объекты социального назначения.

В обязательства застройщика входят улучшение жилищных условий, ликвидация ветхого и аварийного жилья с возведением современных домов и образовательного комплекса на 500 мест — 200 школьных и 300 дошкольных. Предусмотрены ремонт улично-дорожной сети, создание сквера площадью 5 га, где разместятся спортивные и игровые площадки и зоны отдыха, и благоустройство территории.

Также застройщик обязан выкупить ДК им. Ленина, который с 2005 года находится в частной собственности, и передать его муниципалитету. Генеральный директор СГ «Развитие» Алексей Раев сообщил, что компания намерена провести выкуп ДК им. Ленина в сжатые сроки.

«Мы осознаём высокую социальную значимость дворца для города, поэтому со своей стороны стремимся максимально ускорить этот процесс», — отметил он.

Фото: пресс-служба Минимущества Пермского края

Другая социально важная часть работы — расселение ветхих и аварийных домов. Часто в подобных проектах возникают конфликты между инвесторами и собственниками помещений. Такие потенциальные ситуации заложены в самой природе КРТ: застройщик стремится к финансовому результату, собственник — к максимальной цене выкупа его квартиры или нежилого помещения. Поэтому нередко при расселении возникают судебные споры, значительно затягивающие реализацию проекта.

В СГ «Развитие» подчёркивают, что также не заинтересованы в судебных тяжбах и в каждом случае намерены искать разумный компромисс. Как говорит Алексей Раев, эта позиция компании уже проверена практикой: «Развитие» реализует первый в Перми проект жилой застройки на ул. Плеханова. Здесь процесс расселения был проведён в 2025 году досрочно и без единого судебного спора.

«Наша компания — пионер КРТ жилой застройки. По проекту на ул. Плеханова мы уже наработали опыт. Понимаем, что жизнь сложнее даже самых продуманных законов, ситуации у всех разные, и самый тревожный и хлопотный для жителей процесс — это выкуп помещений, переезд, оформление документов. Люди опасаются, что на этом пути что-то может пойти не так: они получат недостаточно денег или некачественное жильё. Для нас было важно, чтобы эти опасения не сбылись. И этот этап был пройден максимально спокойно. Мы всегда находили компромисс с собственниками, избегали конфликтов, шли навстречу во всём, включая помощь с переездом или ремонт в их новом жилье. Да, мы сознательно пошли на превышение первоначального финансового плана, но обиженным не остался никто», — рассказывает топ-менеджер «Развития».

Его слова подтверждают и в краевом правительстве. На прошедшем в марте этого года заседании правительства при рассмотрении вопроса расселения аварийного жилья с применением механизма КРТ министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов привёл пример досрочного расселения домов на ул. Плеханова. Он сказал, что застройщик проводил индивидуальную работу с каждым жителем: выплачивал возмещение для самостоятельного приобретения квартир или подбирал новое жильё на рынке.

«В качестве обратной связи мы получаем много историй после переезда. Например, ряд семей улучшают жилищные условия, в том числе с увеличением количества комнат», — отметил глава минстроя.

Алексей Раев подчёркивает, что в любых проектах СГ «Развитие» руководствуется принципами строгого соблюдения не только буквы закона, но и социальной справедливости.

«Именно так мы будем работать и в следующих проектах КРТ. Соблюдение интересов и прав людей для нас принципиально, ведь это пермяки, наши земляки и соседи», — заключает руководитель СГ «Развитие».

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