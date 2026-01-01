«Мы стремимся возродить облик усадьбы Строгановых на Яузе» Андрей Кузяев намерен создать в Москве новый культурный центр притяжения Поделиться Твитнуть

фото: ДОМ.РФ Девелопмент

Пермская финансово-производственная группа (ООО «ПФП-группа») стала победителем аукциона АО «ДОМ.РФ», приобретя историческую усадьбу Строгановых XVIII-XIX веков в Москве («Дача Строганова: дворец Разумовского, с росписями начала ХIХ в., конца ХVIII в. арх. Р.Р. Казакова»). Памятник архитектуры федерального значения приобретен с целью сохранения памяти о роде Строгановых и его исторической роли для России.

ПФП-группа планирует комплексное восстановление усадьбы, которое предусматривает:

— научную реставрацию здания с сохранением подлинных элементов декора и воссозданием исторической атмосферы;

— благоустройство прилегающей территории и восстановление элементов исторического ландшафта;

— создание уникального нового пространства притяжения в Москве для проведения выставок, музыкальных фестивалей, просветительских лекций, образовательных и культурных проектов.

Андрей Кузяев, председатель Совета директоров ООО «ПФП-группа»:

— Мы стремимся возродить облик усадьбы Строгановых на Яузе, открыть новый культурный центр притяжения в Москве для сохранения исторического наследия России.

Проект реставрации будет согласован с Департаментом культурного наследия Москвы. Открытие первого этапа многофункционального центра запланировано после завершения реставрационных работ.

Род Строгановых сыграл большую роль в становлении Российского государства и является неотъемлемой частью идентичности Пермского края. Именно Строгановы начали промышленное освоение Урала, инициировали поход Ермака, положивший начало активному освоению Сибири, подарили стране целую плеяду государственных деятелей, предпринимателей, выдающихся представителей искусства.

Усадьба Строгановых — уникальный памятник архитектуры классицизма, который неразрывно связан с историей как Москвы, так и Пермского края. В начале XIX века здесь жил и работал выдающийся архитектор Андрей Воронихин, уроженец Пермской губернии, основоположник русского классицизма, автор Казанского собора в Санкт-Петербурге и многих великолепных усадебных ансамблей для рода Строгановых.

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

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