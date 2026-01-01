Перерасчёт пенсий и возврат премии ОСАГО Рассказываем о ключевых изменениях для россиян с 1 августа Поделиться Твитнуть

С 1 августа вступают в силу несколько важных нововведений, затрагивающих социальные и финансовые аспекты жизни граждан. Речь идет о перерасчете пенсий, изменении порядка получения налоговых уведомлений, выплатах по больничным для самозанятых, а также о новых правилах возврата стоимости полиса ОСАГО. Подробнее — в материале «Нового компаньона».

Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

Социальный фонд России проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий. Размер выплат будет скорректирован с учетом страховых взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудников в 2025 году. При расчете прибавки учитывается не более трех пенсионных коэффициентов. Поскольку стоимость одного коэффициента в 2026 году составляет 156,76 руб., максимальная ежемесячная прибавка может достигнуть 470,28 руб.

Налоговые уведомления на портале Госуслуг

С 1 августа налоговые органы переходят на автоматическую рассылку документов в личные кабинеты граждан на портале Госуслуг. Необходимость подавать отдельное заявление о получении уведомлений в электронном виде полностью отменяется. Кроме того, с этой даты на документы, размещенные на портале, будет распространяться режим налоговой тайны, что обеспечивает дополнительную защиту персональных данных плательщиков.

Больничные выплаты для самозанятых

Участники эксперимента по добровольному социальному страхованию, запущенного в январе 2026 года, начинают получать первые оплаты по листкам нетрудоспособности. При вступлении в программу самозанятые самостоятельно выбирали страховую сумму в размере 35 или 50 тыс. руб., исходя из которой рассчитывается пособие. Итоговый размер выплаты зависит от страхового стажа и срока участия в программе. Данный механизм распространяется только на обычные больничные по заболеванию и не включает декретные выплаты.

Возврат части стоимости полиса ОСАГО

Автовладельцы получают возможность вернуть часть уплаченной страховой премии при досрочном отказе от договора ОСАГО до начала срока его действия. Ранее при таком сценарии премия не возвращалась даже при отсутствии действующего договора. Теперь страховая компания обязана вернуть средства в течение 14 календарных дней после получения заявления, удержав лишь фактические расходы на ведение дела и обязательные отчисления в компенсационные фонды.





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