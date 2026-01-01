Задача — давать инструменты, а не создавать барьеры В Прикамье выстроена система поддержки детей с особыми образовательными потребностями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае каждый ребёнок может реализовать своё право на бесплатное и доступное образование. Для этого в регионе выстроена система индивидуальных траекторий обучения, чтобы все дети, независимо от состояния здоровья или особенностей развития, могли получить качественные образовательные услуги.

Одна из форм — семейное обучение. Как правило, её выбирают родители или законные представители ребёнка. Школьник учится на дому, вне образовательного учреждения, и за освоение программы отвечают родители. При этом ребёнок может пользоваться библиотечным фондом и лабораториями школы, а семья — получать консультации психолого-педагогической службы и методическую поддержку центров сопровождения. Полученные ребёнком знания оцениваются во время промежуточной и государственной итоговой аттестации, которая проходит в образовательном учреждении.

Ответственность за знания, полученные ребёнком, возлагается на школу при выборе таких форм, как обучение на дому и инклюзивное образование.

Обучение на дому проходят дети, которые не могут регулярно посещать школу по состоянию здоровья. На основании медицинского заключения и заявления родителей школа составляет индивидуальный учебный план, обеспечивает ребёнка учебниками и материалами. Занимаются с ним учителя, при этом доступны домашние и дистанционные уроки, также школа организует промежуточную и итоговую аттестацию. Ребёнок во время учёбы остаётся в контингенте школы и может принимать участие во всех внеучебных мероприятиях, его образовательные права защищены на государственном уровне.

Также в Пермском крае выстроена система инклюзивного образования. С учётом реальных потребностей ребёнка составляются адаптированные образовательные программы, в школах и ресурсных центрах создаётся безбарьерная среда с пандусами и тактильными указателями, предоставляются специальные учебники и пособия, технические средства обучения и др. Также выстроена работа специалистов (психологов, логопедов, дефектологов и тьюторов), которые поддерживают ребят с особыми возможностями здоровья и помогают педагогам адаптировать методы преподавания.

«Инклюзивное образование в Пермском крае — это не просто отдельные коррекционные классы, а выстраивание среды, где каждый ребёнок чувствует себя частью коллектива», — объясняют в Министерстве образования и науки Пермского края.

Добавим, что условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями определяет психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), основанием для создания адаптированной программы и выделения необходимых ресурсов является её заключение.

В Минобрнауки региона подчёркивают, что право на выбор формы обучения закреплено в законе, а задача системы образования — давать инструменты, а не создавать барьеры. Кроме того, для педагогов в регионе проводят курсы повышения квалификации: учат работать с детьми с ОВЗ, применять инклюзивные практики, подбирать задания и оценивать прогресс без дискриминации по возможностям. Это особенно важно, чтобы поддержка была системной.

Чтобы выбрать или изменить форму обучения, родители, когда речь идёт о получении образования на дому, должны получить медицинское заключение или принять решение о семейном обучении. Затем нужно подать заявление в школу или орган управления образования, при необходимости пройти ПМПК для определения специальных условий и согласовать индивидуальный план и порядок аттестации.

Консультации семьям, выбирающим вышеозвученные формы обучения, оказывают краевой и территориальные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также муниципальные органы управления образованием.

Добавим, что в Пермском крае развита система мер поддержки для семей с детьми-инвалидами. Так, в части отдыха и оздоровления идёт выдача путёвок, предоставляются сертификаты, компенсируется стоимость самостоятельно приобретённой путёвки, детям предоставляются услуги реабилитации.

Семьям оказывают социально-бытовые, психологические и правовые услуги на дому — они носят заявительный характер. Также семьи могут получить материальную помощь на приобретение школьных товаров к учебному году в размере 5 тыс. руб. на ребёнка. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в территориальном управлении по месту жительства, в МФЦ или через портал «Госуслуги» с 1 августа по 15 октября.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.