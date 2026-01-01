Интернет без риска С начала года «Россети Урал» выявили порядка 57 тысяч точек незаконных подвесов ВОЛС в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба пермского филиала «Россети Урал»

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» за шесть месяцев 2026 года выявили порядка 57 тыс. точек незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), которые провайдеры самовольно смонтировали на опорах линий электропередачи (ЛЭП).

Факты незаконного размещения ВОЛС фиксируются в ходе регулярных осмотров электросетевых объектов. В большинстве случаев специалистам удаётся установить владельцев телекоммуникационного оборудования и направить им требования об устранении нарушений. По результатам взаимодействия с провайдерами с начала года специалисты «Россети Урал» легализовали размещение более 36 тыс. точек подвесов ВОЛС в Пермском крае.

В случае игнорирования требований законодательства энергетики демонтируют незаконно размещённое имущество на опорах ЛЭП. В этом году специалисты пермского филиала компании выполнили демонтаж более 1,5 тыс. незаконных подвесов линий связи.

Энергетики рекомендуют жителям проверять наличие лицензии и договора у провайдера перед подключением интернета. Это поможет избежать риска остаться без связи из-за демонтажа нелегальных ВОЛС.

Энергетики напоминают, что размещение ВОЛС на энергообъектах возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией и технических условий. Это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности. Игнорирование этих правил может привести к аварийным ситуациям, обрывам проводов из-за сверхнормативных нагрузок и отключению электроэнергии, создаёт угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, неконтролируемое размещение оборудования на ЛЭП затрудняет проведение ремонтных работ и технического обслуживания электросетевых объектов.

Ознакомиться с информацией и обратиться по вопросам оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах «Россети Урал» можно на официальном сайте компании. Также получить консультацию возможно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 (круглосуточно, звонок бесплатный).

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