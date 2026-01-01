Наш «Бродвей» Березниковский драматический театр завершил сезон премьерой оригинальной версии «Пигмалиона» Поделиться Твитнуть

Фото: Дмитрий Воронушкин

В завершающемся театральном сезоне в Пермском крае было много необычного: серия сюжетов с увольнениями театральных худруков и попытками сопротивления этим увольнениям, открытие нового энергичного театрального проекта — молодёжной сцены Театра-Театра, номинации на «Золотую маску», которые не принесли ни одной премии… Но главный предмет для актуальных разговоров истинных театральных завсегдатаев — это оглушительный успех на российском уровне театров малых городов Прикамья. Березники, Лысьва, Губаха, Кудымкар и Чайковский прогремели на всероссийских фестивалях и больших событиях, связанных с 150-летием Союза театральных деятелей России.

В Березниковском драматическом театре (БДТ, красивая театральная аббревиатура) есть несколько спектаклей, которые стали по-настоя­щему сенсационными. Это в первую очередь постановки худрука Петра Незлученко: «Трагедия короля Ричарда III» (18+), «Дама с собачкой в городе Б.» (16+) и «ва-ва» (16+).

Когда стало известно, что на закрытии сезона в Березниках будет показана премьера «Пигмалиона» в постановке двух резидентов Пермского Театра-Театра — режиссёра Дамира Сайранова и актрисы Люси Прохоренко, которая в данном случае выступает в качестве драматурга, — заядлые театралы поняли, что такое пропускать никак нельзя. И не пропустили. Автор «Нового компаньона» отправился на премьеру в компании трёх отважных зрительниц, которые надели вечерние платья, залезли на каблуки, прыгнули в автомобиль и поехали в театр, как на праздник.

Новый спектакль БДТ — это «премьера-премь­ера», поскольку это слово содержится прямо в заголовке: «Пигмалион. Премьера» (16+). Люся Прохоренко и Дамир Сайранов перенесли действие пьесы в театр, где амбициозный режиссёр Давид Александрович ставит музыкальный спектакль — гибрид «Пигмалиона» Бернарда Шоу и мюзикла Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди». Как положено на прогонах, режиссёрский столик с настольной лампой и графином воды стоит в «Пигмалионе» прямо посреди зрительного зала, в проходе, и актёр Дмитрий Поддубный, играющий роль Давида, то и дело за него усаживается.

Актёры собираются на репетицию, а исполнительницы роли Элизы нет. Оказывается, Наташа сошла с ума и нуждается в лечении. Премьера чуть ли не завтра, а заменить звезду некем! На роль Элизы режиссёр назначает мелкую смешную Сашу (Василиса Баранова-Кивилёва) — она то ли начинающая актриса, то ли вообще подсобный персонал. Сценическая коллизия воплощается в театральных реалиях: Давид «лепит» из Саши звезду, как Генри Хиггинс лепил «прекрасную леди» из Элизы Дулитл.

Амбиции у режиссёра бродвейские: остроумное оформление сценического пространства (художник-постановщик — Надежда Осипова) комбинирует бедность провинциальной сцены и неоновый шик Таймс-сквер; казалось бы, куда там нашему лаптю в ихний калашный ряд, но мы-то в Перми знаем, что бывают и небезус­пешные попытки сделать «Бродвей» на провинциальной российской сцене.

Дамир Сайранов и Люся Прохоренко вдоволь по этим историям прошлись. Герой их спектакля уверен, что петь должны все актёры. Он воспитывает актрису Веру — исполнительницу роли миссис Эйнсфорд-Хилл (Ольга Шимякина): «Зрителю неинтересно, как актриса Вера ходит по сцене, но, если актриса Вера запоёт, зрителю, может быть, станет чуточку интереснее!» — цитируем по памяти, близко к тексту. Это произносится с таким напором, что актриса Вера рыдает, а в зале стоит хохот: среди пермского «зрительского десанта» на премьере было несколько актёров Театра-Театра, и они не могли не оценить аналогии.

Впрочем, смеялись все зрители, даже те, кто не знаком с ситуацией в пермском театре. Актёрские и режиссёрские амбиции, интриги, комплексы, тирания демиурга и податливость «материала», насилие и подчинение — всё это подано в спектакле по-настоящему остроумно и очень прочувствованно. Тема «Пигмалиона», оказывается, и сегодня задевает театральных профессионалов за живое.

Мюзикл — это не только пение, но ещё и танец. Дамир Сайранов в Театре-Театре занимает позицию режиссёра-хореографа, и именно хореография была в основе его театральной карьеры. Это очень заметно: в «Пигмалионе» много остроумных хореографических фрагментов, и видно, что их ставил настоящий изобретатель танцев. Есть эпизод, где герои выходят под музыку из «Жизели» с классическими па, а затем переходят в тарантеллу из «Анюты» Гаврилина. Вообще, музыкальная ткань спектакля разнообразна, чувствуется большая музыкальная эрудиция постановщиков: тут и Малер, и «Караван» Дюка Эллингтона, и много авторской музыки (композитор — Виталий Корбесашвили).

Именно «музыка их связала». Финал в спектакле очень тёплый — Саша-Элиза и Давид-Хиг­гинс музицируют на фортепиано в четыре руки, и становится понятно, что вряд ли эта Элиза уйдёт от этого Хиггинса — хоть к Фредди Эйнсфорд-Хиллу, хоть вообще из театра. Дамир Сайранов — добрый режиссёр. Финал его спектакля даёт понять, что возможна гуманная и благотворная смена ролей: как режиссёр делал из актрисы звезду, так теперь она сможет сделать из него человека.

Нужно ли класть себя на алтарь искусства, сходить с ума, как Наташа (Анна Лакомкина), терпеть режиссёрские издевательства, отдавать всё ради карьеры? Или, может быть, в жизни есть более важные ценности? Вопрос этот авторы спектакля задают очень внятно. Василиса Баранова-Кивилёва вдруг посреди спектакля выходит из роли (точнее, из обеих ролей — и Саши, и Элизы) и рассказывает зрителям про себя: у неё это первая главная роль, но она вовсе не уверена, что всю жизнь проведёт в театре. У неё есть и другие интересы, а также близкие люди — в отличие от одинокой Саши, у которой, кроме театра, ничего в жизни нет.

В Театре-Театре есть слоган «Театр лучше жизни», и в своём березниковском спектакле выходцы из ТТ довольно аргументированно его оспаривают. Однако жизнь без театра вряд ли имела бы смысл… Выходя из БДТ после премьеры, зрители видели, как ведущий актёр труппы Денис Ярыгин, который в этом проекте не участвовал и зашёл поддержать коллег, стоит перед театром в окружении толпы поклонниц и о чём-то с ними мило беседует. Да, театр в Березниках — больше, чем театр.

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.