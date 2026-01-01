Хроники пермских открытий Киностудия «Новый курс» завершила два больших проекта Поделиться Твитнуть

«Переезд»

Фото: предоставлено киностудией «Новый курс»

В июне в Перми всеобщее внимание традиционно привлечено к Дягилевскому фестивалю, однако и помимо него нынче в начале лета состоялось несколько событий, которые невозможно было не заметить, так, киностудия «Новый курс» представила сразу несколько кинопремьер.

Одна из них — результат двухлетней работы над проектом «Архипелаг Берха», посвящённым одному из пионеров естествознания в Прикамье — Василию Берху, инициатором которого был учёный-историк Григорий Головчанский. У «Архипелага Берха» много составляющих: цикл лекций, фотоконкурс и другие просветительские форматы, но главными его результатами стали репринтное издание книги Берха «Путешествие в города Чердынь и Соликамск» и, разумеется, фильм: ведь это всё-таки проект киностудии.

Фильм режиссёра Кирилла Седухина «Василий Берх. Искатель древностей» (12+) изначально задумывался как документально-игровой, с элементами анимации и исторической реконструкции. Зрительское воображение рисовало что-то костюмное, приключенческое — байопик искателя приключений. Результат всех удивил: главными героями картины стали не первопроходец позапрошлого века и его современники, а нынешняя студентка-историк Лада Быкова и школьники, у которых она, придя на педагогическую практику, взялась вести драмкружок и ставить спектакль о жизни Берха.

Получилась картина о выборе жизненного пути. Василий Берх был морским офицером, участником кругосветного путешествия Ивана Крузенштерна. В самом начале XIX века, ещё до Наполеоновских войн, он решил уйти из флота и сделать чиновничью карьеру, для чего отправился в Пермь и поступил на службу в казённую палату. Здесь он влюбился, женился, казалось, прочно осел… Но характер есть характер, он не меняется. «Кама стала для Берха новым морем», — говорится в фильме (автор сценария — Ксения Гашева). Вместо того чтобы сидеть при тусклых казённых свечах и скрипеть гусиным пером, Берх начал путешествовать по Пермской губернии и стал первооткрывателем Прикамья для российской науки и российской общественности.

Карьере чиновника это вовсе не помогло, но именно путешествия, изыскания и их подробная документация вписали имя Берха в историю.

Студентка Головчанского Лада Быкова, пишущая диплом о Берхе, отправляется по следам своего героя и делает те же открытия, что и он. Соликамск и Чердынь, Вишера и Колва, древняя церковь в Пянтеге и Дивья пещера, невероятные красоты Верхнекамья пленяют так же, как и 200 с лишним лет назад. Вместе со студенткой и зритель совершает эту головокружительную поездку; кинематографические достоинства картины таковы, что даже если её смотрит заядлый турист, который облазил весь Пермский край, он всё равно почувствует этот, выражаясь по-пастернаковски, «Урал впервые» (оператор-постановщик — Семён Соснин).

Но, как подчёркивает фильм, дело не в механическом повторении маршрута Берха, а в повторении его выбора. Лада Быкова свои находки претворяет в спектакль, который она ставит вместе со старшеклассниками — очень симпатичными и артистичными молодыми людьми; повезло практикантке со школой. Она настолько увлекается художественным проектом, что даже получает от руководителя — Григория Головчанского — лёгкую отповедь: мол, ты уже определись, что тебе ближе — научное осмысление темы или всё-таки методы искусства?

Театральная деятельность Лады запускает ещё один виток спирали выбора, и вот уже школьники определяют, чем будут заниматься в жизни. После окончания педагогической практики Лады они решают продолжить работу своего театра и превратить этюд о Берхе в настоящий спектакль.

Юные герои фильма — студентка и школьники — стоят на пороге жизненного пути, и история офицера, чиновника и учёного из глубин истории становится для них одним из ориентиров. Иногда методы искусства очень многое могут добавить к научным методам исторических исследований.

«Василий Берх. Искатель древностей» был впервые показан на публике в новом пространстве — лекционном зале Пермской художественной галереи. Там же был представлен и другой фильм, благодаря которому посетители музея смогли вновь испытать всю разнообразную гамму чувств, которая сопровождала каждого неравнодушного пермяка на протяжении тех лет, что шёл процесс переезда галереи в новое здание. Здесь, в новеньком лекционном мультимедийном зале, несколько раз состоялись просмотры документального фильма «Переезд» (0+), снятого на киностудии «Новый курс» Анастасией Кузяковой и Ольгой Аверкиевой.

«Василий Берх. Искатель древностей»

Фото: предоставлено киностудией «Новый курс»

Идея картины принадлежит Борису Караджеву — видному российскому кинодокументалисту родом из Перми. Его опыт и чутьё опытного кинохроникёра подсказали, что у пермских кинематографистов есть уникальная возможность фиксации исторического процесса: переезд в новое здание большого художественного музея — история не каждодневная, обычно такое осмысляется постфактум, а тут можно запечатлеть всё от и до. Прекрасная идея, благодаря которой появилось это удивительное свидетельство — одновременно фактологически точное и очень эмоциональное.

Авторы фильма зафиксировали буквально всю историю смены места жительства музея, начиная от археологических раскопок на месте будущего здания на «Заводе Шпагина» и первого собрания коллектива галереи, на котором обсуждались действия при переезде, до архитектурных экскурсий в новом здании в декабре 2025 года. Зафиксировали не бесстрастно: при просмотре фильма пробуждаются уже хорошо забытые эмоции — тревога и беспокойство, которые родились, когда стало известно, что галерея будет переезжать дважды; ностальгическая грусть при воспоминании о славной жизни главного пермского музея в здании Спасо-Пре­о­браженского собора (фильм кратко рассказывает эту историю с использованием архивных кинокадров и фотосъёмок, а также показывает знаменитые ночные экскурсии осени 2023 года по лабиринтам уже опустевшего собора — свое­образным «эхом» к ним станут потом архитектурные экскурсии по новому зданию, в котором ещё не будет экспонатов); оживление и воодушевление, когда коллектив галереи продемонстрировал бодрость и живучесть, проводя активную выставочную деятельность во временном помещении на заводе «Телта»; а главное — ту сложную эмоцию тревожного и даже нервного ожидания: «Ну, когда уже?» и опасений о том, как всё сложится у галереи на новом месте.

Снимали очень дотошно и подробно. Кроме прочего, «Переезд» — это хроника поэтапного роста и обустройства здания художественного музея на «Заводе Шпагина» от стадии котлована до финального мытья стеклянных фасадов после покраски интерьеров. Сложно себе представить, каково пришлось режиссёру монтажа Ольге Бадиной: отснятый метраж был огромный, слава богу, благодаря «цифре» нынче никто не сталкивается с дефицитом плёнки.

Познавательная ценность фильма тоже немаленькая: упаковка и перевозка произведений искусства — интересный и сложный процесс, и здесь он не только показывается, но и комментируется специалистами — хранителями коллекций галереи и реставраторами.

Эти специалисты во главе с директором галереи Юлией Тавризян получили благодаря фильму возможность выступить с манифестами, высказать свои рефлексии по поводу смены места жительства музея, поделиться планами новой жизни.

Расстояние между Спасо-Преображенским собором и «Заводом Шпагина» совсем небольшое, чуть больше двух километров. Пермская галерея, можно сказать, осталась по соседству со своим прежним местом жительства — это наглядно показано в финале фильма благодаря съёмке с квадрокоптера. Так и просится на ум цитата про маленький шажок для человека и большой шаг для человечества; и действительно: расстояние-то небольшое, но путь непрост.

Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

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