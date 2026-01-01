Кадровый резерв Прикамья На форуме молодых парламентариев обсудили участие в политической жизни зумеров и миллениалов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В Перми 17 июля состоялся XIII Форум молодых парламентариев Пермского края, который был организован на площадке молодёжного центра «Кристалл» и стал ключевой точкой сборки для нового поколения управленцев Прикамья. В масштабном диалоге приняли участие свыше 120 представителей молодёжи, а также делегация из подшефного города Северодонецка.

Лейтмотивом встречи стала подготовка к электоральному циклу сентября 2026 года. Эксперты сфокусировались на феномене молодёжного голосования не как на статистическом показателе, а как на стратегическом ресурсе развития региона.

Одним из главных событий форума стала панельная дискуссия, которую возглавили ведущие социологи края — директор агентства «СВОИ» Александр Нода и член Общественной палаты, политолог Алёна Садилова. Они представили глубокий разбор современного электорального поведения зумеров и миллениалов, объяснив мотивы их политического выбора.

Социальная архитектура электоральных настроений, значимые характеристики кандидата, которые влияют на выбор, за кого голосовать, в зависимости от возраста, участие молодёжи в выборах — это лишь малая часть вопросов, которые обсудили участники.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В ходе дискуссии эксперты затронули тему молодёжи как участника избирательного процесса. Обсуждение показало, что в обществе есть устойчивая тенденция интереса к получению информации по политическим вопросам и к участию в выборах. Так, по данным ЦИК России, доля молодых избирателей на прошлых выборах составила 25%.

«Сегодня совершенно правильно прозвучало: самое ценное, что даёт форум, — расширение социальных связей, новые знакомства, общение с единомышленниками. С молодёжью, которой не всё равно. На мероприятии были ребята с горящими глазами, инициативные, деятельные, с глубоким чувством любви к Родине. Это крайне важно. Можно быть сторонником разных политических взглядов, но объединяющий фактор — желание сделать свою страну лучше: комфортнее, красивее, технологичнее», — отметила Алёна Садилова.

По мнению спикеров, российская молодёжь проявляет активность в разных форматах. А молодёжный парламент — это хорошая площадка и школа, чтобы реализовать и проявить себя, получить ценный опыт и сделать первые шаги в политике.

«Участники форума — это наиболее активная и инициативная часть молодого поколения. Мы, по сути, рассказали им о них самих — о том, какие настроения сегодня преобладают в молодёжной среде. Рассчитываем, что полученные здесь знания они смогут передать своим сверстникам и вовлечь их в общественно-политическую жизнь», — добавил эксперт, политолог, директор социологического агентства «СВОИ» Александр Нода.

Завершая панельную дискуссию, приглашённые эксперты и молодые парламентарии пришли к выводу, что проводимый форум — та важная социальная практика, которую нужно сохранять и поддерживать, потому что именно молодёжь выступает драйвером ключевых изменений среды, инициатором и проводником нового. Это и позволяет Пермскому краю оставаться современным, ярким и привлекательным для жизни регионом.

Поддерживая эту мысль, спикер Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что голос молодого человека сегодня определяет, каким будет наш регион завтра.

«Это осознанный выбор своего будущего и будущего всего Прикамья. Мы обсуждаем то, что действительно болит у нового поколения: самореализацию здесь, дома, вопросы трудо­устройства и создание среды для жизни будущих семей», — отметил председатель Законодательного собрания.

Особое внимание было уделено прикладным навыкам законотворчества. Своим опытом прохождения избирательных кампаний разных уровней поделились заместитель председателя краевого парламента, Герой России Сергей Яшкин, депутаты Станислав Швецов и Ирек Хазиев. Живой интерес вызвали и кейсы самих участников: молодые парламентарии рассказали о сложностях работы «в поле» и законодательных инициативах.

По словам председателя Молодёжного парламента Прикамья Кирилла Попова, в этом году одно из главных политических событий региона — выборы в Госдуму РФ и в Законодательное собрание Пермского края.

«Когда мы говорим про активность молодёжи на выборах, то речь не только про голосование. Молодые парламентарии в Прикамье работают и в избирательных комиссиях, являются наблюдателями и, конечно же, выдвигаются как кандидаты. Например, более 200 членов молодёжных парламентов участвовали в выборах муниципального и краевого уровня, из них 114 стали депутатами», — прокомментировал Кирилл Попов.

Один из примеров — «выпускник» молодёжного парламента, действующий депутат Законодательного собрания Станислав Швецов, который во время своего выступления перед десятками молодых людей и девушек, при­ехавших в столицу Прикамья на форум, заявил, что «молодёжный парламент давно стал полноценным институтом воспитания политически активной молодёжи».

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

По мнению депутата, самое ценное то, что «молодые люди имеют возможность не на словах, а на деле представить свои идеи, сделать так, чтобы они прошли «обкатку», а старшие коллеги-депутаты увидели, чего действительно хочет молодёжь».

Именно для этого ежегодно приезжает на форум член Молодёжного парламента Соликамского муниципального округа Александра Ларышникова. Она рассказала, что здесь знакомится со своими коллегами и единомышленниками, чтобы обменяться опытом, потому что составы парламента меняются.

«За год мы набираем себе определённые базы мероприятий и проектов. Соответственно, очень полезно увидеть, как всё происходит у коллег. Может быть, что-то перенять себе и поделиться своим», — пояснила она.

Напомним, в сентябре этого года жителям Прикамья предстоит сформировать состав Госдумы РФ, обновить Законодательное собрание края, Пермскую городскую думу, а также представительные органы Большесосновского, Кунгурского и Соликамского округов.

Алёна Морозова

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