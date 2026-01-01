Досуг вместо шопинга Торговые центры на фоне снижения трафика меняют концепции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рынок коммерческой недвижимости России переживает структурную трансформацию. Классические торговые центры продолжают терять посетителей, уступая долю онлайну, стрит-ретейлу и районным форматам. В ответ на падение трафика и оптимизацию сетей девелоперы экстренно меняют концепции объектов, превращая моллы в пространства для услуг и социализации.

Трафик падает

По данным аналитического агентства Focus Technologies, на которые ссылаются «Ведомости», посещаемость российских ТЦ неуклонно снижается. За первые 28 недель 2026 года средний трафик составил 356 посетителей в день на 1 тыс. кв. м арендуемой площади. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года.

В Москве показатель сократился на 24% по сравнению с 2025 годом, а падение к уровню 2019-го достигло 25%. Регионы чувствуют себя немного стабильнее, но тренд там тот же. Так, в январе—июне 2026 года посещаемость ТЦ в Пермском крае уменьшилась на 1% (в среднем по РФ — на 2%). Для сравнения: годом ранее падение трафика в Прикамье составило 4%, а по стране — 3%.

Эксперты Focus Technologies указывают, что корень проблемы кроется в фундаментальном изменении потребительских привычек. По итогам 2025 года на онлайн-каналы пришлось уже 57% продаж в непродовольственном сегменте. При этом в первом полугодии 2026 года количество офлайн-покупок одежды и обуви — традиционных «якорей» для ТЦ — сократилось ещё на 10% в годовом выражении. Покупатели стали реже обновлять гардероб, несмотря на рост среднего чека.

Дополнительным макроэкономическим фактором стал дефицит топлива, возникший летом 2026 года. Из-за роста затрат на логистику потребители начали массово отказываться от необязательных поездок в крупные моллы, перераспределяя поток в пользу стрит-ретейла и коммерции в жилых комплексах «у дома».

Иллюзия лёгкого роста маркетплейсов

Участники рынка отмечают, что онлайн-гиганты также столкнулись с «потолком».

«Маркетплейсы в некотором смысле столк­нулись с перенасыщением. У них возникли большие вопросы с клиентами: они загружают товар, но получают огромное количество возвратов. Это системная проблема, связанная с падением покупательной способности. У людей просто остаётся всё меньше денег на траты, не относящиеся к первой необходимости, на фоне роста цен», — отмечает управляющая ТРК «Колизей» Марина Медведева.

Офлайн-ретейлеры тем временем переживают не лучшие времена. Закрытие и оптимизация магазинов одежды и обуви привели к росту вакантных площадей. При этом надежды на быстрое импортозамещение не оправдались.

«Честно говоря, массового импортозамещения я не вижу уже года полтора. Российские марки часто просто не выдерживают конкуренции и предпочитают не занимать большие площади, а уходить в онлайн-форматы», — констатирует управляющая ТРК «СемьЯ» Елена Жданова.

Ситуацию усугубляют фискальная и кредитная нагрузки. По словам Марины Медведевой, локальные операторы часто закрываются из-за нехватки оборотных средств после введения новых налоговых реформ. Федеральные же сети, которые в 2022—2023 годах активно заходили на освободившиеся площади, рассчитывая захватить долю рынка, теперь раздавлены кредитной нагрузкой. «Они кредитовались под открытие, но покупатель не пошёл покупать товар в прежних объёмах при более узком предложении и высоких ценах. Это системная проблема со всех сторон», — резюмирует она.

От моллов к «третьим местам»

Чтобы выжить, владельцы ТЦ вынуждены менять ДНК своих объектов. На смену магазинам одежды приходят рестораны, фитнес-клубы, медицинские и образовательные центры, а также социально-общественные пространства.

Елена Жданова подтверждает, что для Перми, как и для Москвы, этот тренд стал вопросом выживания: «Пока мы не видим другого способа заполнения торговых центров, кроме их перестройки не столько под развлекательные, сколько под социальные функции. Вопрос лишь в покупательной способности и желании инвесторов вкладываться в качественные проекты». Например, свободные площади в ТРК «СемьЯ» (около 3%) сейчас активно отдаются под выставочные комплексы.

Марина Медведева добавляет, что в ТЦ теперь активно заходят клубы по интересам, студии падела, МФЦ.

«Когда торговый центр выбирает оставаться интересным для покупателей, он замещает торговые группы на социально-общественные функции. Это уже не просто развлечение, это физическая и социальная активность», — объясняет она.

Ситуация на рынке коммерческой недвижимости — это лишь отражение более глубоких сдвигов в экономике и обществе.

«Мы наблюдаем классическую трансформацию ретейла, многократно ускоренную текущими макроэкономическими факторами. Дефицит топлива летом 2026 года выступил лишь катализатором: люди начали жёстко рационализировать свою логистику, отказываясь от спонтанных и дальних поездок в мегамоллы ради экономии. Торговый центр перестаёт быть местом транзакций и становится местом потребления услуг и эмоций. Те объекты, которые не смогут монетизировать концепцию «третьего места» — пространства для социализации, фитнеса, обучения или бытовых сервисов, — столкнутся с критическим падением арендных доходов и обесцениванием активов. Будущее не за «коробками» с магазинами, а за хабами повседневных и эмоциональных потребностей», — считает кандидат экономических наук, независимый эксперт по макроэкономике и потребительскому рынку Арсений Третьяков.

Очевидно, что эпоха торговых центров, работающих исключительно за счёт потока «одежных» покупателей, безвозвратно ушла в прошлое. Выживут лишь те объекты, которые смогут предложить человеку причину выйти из дома, даже если ему не нужно покупать новую пару обуви, заключает он.

Елена Синица

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