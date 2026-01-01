Пермский край, который хочется увидеть Как оставаться на связи с летом Поделиться Твитнуть

Фото: Егор Пигалев

Путешествие по Пермскому краю сегодня всё реже ограничивается несколькими известными достопримечательностями. Туристы едут дальше от Перми, выбирают небольшие населённые пункты, проводят больше времени на природе и всё чаще самостоятельно составляют маршруты. За последние три года число путешественников в регионе выросло на 20%, по данным краевого министерства туризма.

Одновременно меняются требования к самой поездке. Туристу уже недостаточно просто добраться до красивого места: нужно найти дорогу, проверить информацию о маршруте, связаться с близкими и поделиться впечатлениями. Поэтому развитие туристической инфраструктуры всё чаще зависит от того, насколько доступной остаётся связь за пределами крупных городов.

В этом году агентство DMTel провело независимое исследование для оценки качества связи в Прикамье. Оно охватило практически весь регион — от городов до региональных дорог. Всего было сделано более 9 тыс. голосовых тестов длительностью по 120 секунд и свыше 23 тыс. тестов передачи данных. В итоге лидером по скорости мобильного интернета, качеству голосовой связи и радиопокрытию был признан оператор Т2.

Качество связи особенно важно для Пермского края, где туристические маршруты проходят через территории с совершенно разными условиями. Можно провести выходные в Кунгуре, среди купеческих особняков и храмов, а можно отправиться в Усьву, где население поселка не достигает и 300 человек, и откуда начинаются маршруты к Каменному городу и Усьвинским столбам. Разница между этими поездками заметна не только по пейзажу. В одном случае турист находится в городе с развитой инфраструктурой, в другом — отправляется на несколько дней по реке, останавливается с палаткой и удаляется от привычной городской среды. При этом именно такие места становятся всё более привлекательными для путешественников.

Фото: Егор Пигалев

Усьва — один из примеров. В сезон сплавов здесь особенно много туристов: маршрут по реке проходит мимо скал высотой до 120 м, а среди самых известных точек — «Чёртов палец», Большое Бревно, Стрельный и Омутной. При этом инфраструктура посёлка тоже постепенно меняется. На въезде появился визит-центр с кафе, сувенирной лавкой и местами для ночёвки, работает прокат лодок, а для туристических групп оборудована автобусная парковка.

В таких условиях модернизация сети становится частью более масштабной работы по развитию территории.

«Туристических мест в Прикамье немало. В районе одной только Усьвы так много удивительных локаций — от самой реки до знаменитых Усьвинских столбов. И таких направлений, которые притягивают путешественников, в регионе очень много. И там крайне необходима качественная связь, которая пригодится не только для соцсетей или развлечений, но и связи с близкими, возможностью вызвать помощь в случае экстренной ситуации», — отметил директор пермского филиала Т2 Евгений Белый.

Только с начала 2026 года по май включительно в Пермском крае уровень обновления базовых станций Т2 оказался на 10% выше, чем за весь предыдущий год. Речь идёт в том числе о территориях, где туристический поток растёт быстрее, чем ещё несколько лет назад можно было предположить. Всего же за последние два года оператор провёл масштабные работы по запуску и модернизации базовых станций в регионе в рамках соглашения с краевым правительством. За этот период Т2 направил 2 млрд руб. в развитие собственной инфраструктуры, а работы охватили города и малые населённые пункты, СНТ и коттеджные посёлки, дороги и промышленные предприятия.

Фото: Егор Пигалев

В преддверии текущего летнего сезона Т2, например, вывел в эфир новое оборудование в Кунгуре, который в июне возглавил топ популярных направлений для поездок, по оценке оператора. Сюда можно приехать на один день из Перми, но город легко становится частью более продолжительного путешествия. Его называют «Уральским Суздалем» за историческую архитектуру, а статус «чайной столицы» поддерживают музей истории купечества и особняк Михаила Грибушина. Туристам предлагают познакомиться и с местными ремёслами на заводе «Кунгурская керамика».

Но именно в Кунгуре хорошо видно, как меняется привычный туристический сценарий. Сегодня поездка почти всегда сопровождается смартфоном: турист ищет информацию по дороге, строит маршрут, фотографирует, снимает видео и сразу публикует их в социальных сетях. В июне 2026 года Т2 зафиксировал здесь рост потребления мобильного интернета почти на 29% по сравнению с июнем прошлого года — это максимальная динамика среди популярных туристических локаций региона.

Фото: Егор Пигалев

Похожая ситуация сложилась в Суксуне. Посёлок известен своей историей: именно здесь на заводе Демидовых в 1740 году изготовили первый в России самовар. Но туристический поток формируют не только исторические объекты. В районе работают курорт, базы отдыха, форелевые хозяйства и санатории, а одной из главных природных достопримечательностей остаётся водопад Плакун. До него ведёт подвесной мост через Сылву, а сам семиметровый водопад считается святым источником. Такие места особенно хорошо отражают новый формат путешествий: фотография становится частью впечатления практически одновременно с самой поездкой. Неудивительно, что потребление мобильного интернета Т2 в этой локации за год выросло на 27% — водопад оказался на втором месте в рейтинге Т2.

«Мы системно работаем над развитием сети по всему Прикамью. Например, в Перми мы увеличили скорость мобильного интернета за счёт рефарминга. Это проект по перераспределению частотных диапазонов под современные стандарты связи, когда частота, на которой раньше работал только 3G, теперь используется и под 4G/LTE. Проект был масштабирован на другие территории Пермского края. Кроме того, мы развиваем связь и на региональных дорогах, где она нужна для навигаторов, музыки в пути и других важных сервисов», — подчеркнул Евгений Белый.

Как именно такая работа выглядит на конкретном маршруте, можно увидеть по дороге в Усолье, который находится возле Березников. Город основан в 1606 году купцами Строгановыми и более трёх веков оставался одним из центров солеварения Российской империи. Сегодня туристов сюда привлекают палаты Строгановых, Спасо-Преображенский собор, наклонившаяся колокольня и другие памятники исторической архитектуры. При этом путь из Перми в Усолье — почти 200 км. На трассе Пермь — Березники пересекаются дороги на Чусовой, Горнозаводск, Березники, Соликамск и Пермь, поэтому участок представляет собой загруженный транспортный узел. Эта дорога стала одной из точек, где Т2 провёл работы по улучшению связи — теперь оборудование обеспечивает покрытие не только самой трассы, но и прилегающих населённых пунктов и зон отдыха.

Есть в регионе и места, где туристическая популярность меняет привычное представление о сезонности. Губаху многие знают как горнолыжный курорт, однако летом гора Крестовая становится самостоятельной точкой притяжения. Кресельный подъёмник поднимает путешественников к вершине, откуда открываются виды на тайгу, Косьву и горы. На вершине работает обзорная площадка «Небесная башня», а вокруг находятся деревянные статуи пермских богов и декорации к фильму «Сердце Пармы». Поэтому даже летом здесь важна надёжная связь, не говоря уже про зиму — во время активного горнолыжного сезона. Помимо Губахи связь Т2 развивает и на таких курортах как «Такман», «Жебреи» и «Иван-гора».

Фото: Егор Пигалев

Пермский край в этом смысле становится примером территории, где туристический рост постепенно меняет не только количество путешественников, но и саму инфраструктуру вокруг них. Новые маршруты появляются там, где раньше было мало туристов, небольшие населённые пункты получают новые точки притяжения, а поездки становятся более самостоятельными и насыщенными цифровыми сервисами. Именно поэтому качество связи всё чаще является частью общего туристического опыта — не отдельной достопримечательностью и не самоцелью, а инфраструктурой, которая должна работать в тот момент, когда путешественник оказывается за пределами привычного маршрута.

Фото: Егор Пигалев

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