Пермским абитуриентам рассказали о главных направлениях работы межвузовского кампуса «Будущее Пармы» Поделиться Твитнуть

Из презентации дирекции межвузовского кампуса «Будущее Пармы»

В вузах Пермского края продолжается приёмная кампания. Исполняющий обязанности руководителя дирекции межвузовского кампуса «Будущее Пармы» Максим Ильин дал рекомендации выпускникам школ по выбору образования и будущей профессии.

«Сегодняшним абитуриентам я бы рекомендовал смотреть на выбор университета шире привычной связки «вуз — специальность». Важно учитывать совокупность таких факторов, как специфика экономики региона, наличие предприятий в той отрасли, в которой вы хотите строить карьеру. Кроме того, важно, чтобы вуз участвовал в реализации федеральных проектов и был встроен в систему подготовки кадров для ключевых отраслей экономики», — объяснил эксперт.

Для развития системы высшего образования Пермского края и реализации государственной программы научно-технологического развития в Перми создаётся межвузовский кампус «Будущее Пармы». Кампус возводится благодаря национальному проекту «Молодёжь и дети».

Из презентации дирекции межвузовского кампуса «Будущее Пармы»

Образовательные программы кампуса создаются в тесном взаимодействии с вузами, индустриальными партнёрами, Правительством Пермского края. На сегодняшний день они представлены пятью тематическими направлениями.

Первое направление — «Недра Пармы». В его структуре — образовательные программы, связанные с инновационными технологиями, компонентами и новыми материалами в добывающей отрасли. Якорными участниками этого направления являются Пермский Политех и НОЦ «Рациональное недропользование».

«Технологии Пармы» фокусируется на создании роботизированных систем и цифровых двойников технологических процессов.

«Здоровье Пармы» основывается на образовательных программах и технологических продуктах, связанных с цифровой медициной, бионикой, биотехнологиями и цифровым конструированием лекарств. Программа реализуется научными коллективами Пермского государственного медицинского университета и Фармацевтической академии, где уже открыт набор на профильные курсы.

«Пространство Пармы», над которым работают ПГНИУ и индустриальные партнёры. специализируется на фотонных технологиях и технологиях вторичной переработки промышленных отходов. Молодёжная ТИМ-лаборатория обеспечит студентов компетенциями информационного моделирования.

Из презентации дирекции межвузовского кампуса «Будущее Пармы»

Сквозное направление «Душа Пармы», курируемое Педагогическим университетом и Пермским филиалом Высшей школы экономики, нацелено на развитие человеческого капитала, креативных индустрий и туризма.

«Для успешной маршрутизации будущего студента создаётся интегративный учебный офис. Его задача — в рамках каждой образовательной программы максимально распаковать потенциал промышленно-образовательных консорциумов. На практике, под этим часто подразумевают, что промышленные предприятия, вузы (особенно технические), научно-исследовательские институты, а также конструкторские бюро или другие структуры создают альянсы. То есть в рамках кампусных программ вузы готовят таких специалистов, которые сразу готовы работать в конкретных компаниях.

Сегодняшним абитуриентам такой подход даёт возможность в ходе обучения получить несколько сквозных квалификаций, в том числе путём освоения микроквалификаций по программам, предусматривающим двойные дипломы».

«Когда мы говорим об образовательных программах, очень важно, чтобы будущий продукт, технология, услуга или опытный образец, возникший в лаборатории, получил своё масштабирование. Там есть своя среда, оборудование и резиденты. Мы понимаем, что у Пермского края есть приоритетные отрасли, и резиденты должны реализовывать те задачи, которые перед ними ставит экономика региона и страны, в том числе в рамках разработки критических технологий. Это позволяет содержательно наполнить кампус, придать ему особые смысловые акценты», — сказал эксперт.

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