Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пространство традиций В Перми прошёл этнофестиваль «Обряды-наряды» Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Обряды-наряды»

В Перми 4 и 5 июля состоялся этнофестиваль «Обряды-наряды» (0+), ставший частью летней программы фестиваля «Город встреч» (0+). Более 20 тысяч жителей и гостей города получили возможность познакомиться с традиционной культурой народов Прикамья и России, а также с её современными интерпретациями. Событие прошло в рамках региональной программы Года единства народов России.

Как подчеркнула генеральный продюсер «Города встреч» Наталья Галкина, фестиваль является уникальным для страны форматом, когда в центре крупного города разворачивается масштабное пространство традиций — своего рода этнографическая деревня. Это отражает специфику Пермского края как многонационального региона, где в гармонии проживают представители более 120 народов. Даты проведения фестиваля совпали с народным праздником Ульян — днём, который в традиционном календаре считается временем встреч влюблённых.

В фестивале приняли участие свыше 300 артистов и хранителей культурных традиций, значительную часть которых составили школьники и молодёжь. Посетители смогли познакомиться с культурным наследием русских, коми-пермяков, удмуртов, марийцев, татар, башкир и других народов.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Обряды-наряды»

Гости фестиваля могли не только наблюдать, но и участвовать в обрядах разных народов. Программа включала не только летние традиционные практики, но и обряды, характерные для других сезонов — весны, осени и зимы, включая рождественские. В реализации этих площадок участвовали этнокультурные центры и народные коллективы из Пермского края и других регионов, многие из которых преодолели значительные расстояния ради участия.

На эспланаде были представлены народные и авторские сказки, а также проекты в сфере моды, вдохновлённые национальными традициями. На ремесленных площадках посетители создавали сувениры вместе с мастерами — ткачами, керамистами, резчиками по дереву и другими ремесленниками. В рамках лектория прошли выступления ведущих экспертов в области этнокультуры.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Обряды-наряды»

Фестиваль открылся выступлением хора Triumphus Vox частной филармонии «Триумф». В первый день также выступили «Международный атлас облаков», Даша Калина, Пётр Термен (внук изобретателя терменвокса Льва Термена), Илья SymphoCat, ансамбль Дмитрия Покровского и группа Settlers, создающая авторскую музыку с элементами фолка.

Во второй день на сцене выступили Post-dukes, Варвара Зенина и фолк-ватага «Притоп Тритона». Хедлайнером фестиваля стало трио AY YOLA из Башкортостана, объединяющее традиционные музыкальные инструменты и древние образы с современной электронной музыкой и живым звучанием.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Обряды-наряды»

Отметим, «Обряды-наряды» — это совместный проект фестиваля «Город встреч» и Пермского дома народного творчества «Губерния». Летний фестиваль «Город встреч» проводится с 2023 года и объединяет пермских артистов с федеральными хедлайнерами и режиссёрами. Организатор фестиваля — АНО «Агентство новых технологий» при поддержке Министерства культуры Пермского края.

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