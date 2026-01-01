Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сурово и нежно В Пермской художественной галерее открылась экспозиция советского искусства Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Открытие Пермской художественной галереи в новом здании — событие не однодневное: это процесс на весь год. В последний день июня тихо, без каких-то специальных церемоний, открылась для посещения большая часть третьего этажа — постоянная экспозиция советского искусства.

В прежнем здании её не было почти 40 лет: в 1989 году в стране демонтировалась советская власть, а в галерее — советская экспозиция. С тех пор огромные коллекции российского искусства XX—XXI веков выходили «в свет» только по особым случаям, в составе выставок, но даже эти нечастые оказии предъявили публике многие произведения, с которыми хочется встречаться снова и снова. Отныне в минуты душевных сомнений и тревог можно прийти в галерею, чтобы увидеть «Токийское окно» Юрия Пименова, «Мальчика, которого не боятся птицы» Аделаиды Пологовой или, например, легендарное полотно Виталия Тюленёва «Зимний вечер».

С каждой из этих картин или скульптур связаны истории и легенды: так, «Зимний вечер» изначально назывался «Рождество», но заглавие было изменено по требованию советской цензуры, а «Токийское окно» занесено во все справочники величайших произведений живописи в истории и даже в альбом эскизов для вышивки крестиком, но практически никто не знает, что оригинал — не «в частной коллекции» или «у наследников художника», а в Пермской галерее.

Ольга Шур

В целом же огромная, занимающая почти весь третий этаж экспозиция даёт полное представление об истории российской живописи ХХ и начала XXI века, о её важнейших эстетических направлениях, о региональных школах, а также о пермском искусстве — как и было обещано, ему отведено несколько пространств, в том числе — самый красивый зал в экспозиции.

Сюжетная линия осмотра советских залов проходит от авангардных поисков первых послереволюционных годов через торжество социалистического реализма к «суровому стилю» 1960—1970-х годов: физики-лирики, романтика полярных исследований… Особняком стоит нонконформизм: его в пермской коллекции не то чтобы очень много, но два больших полотна Элия Белютина сразу бросаются в глаза. Затем — «новая искренность», мягкая лирика предперестроечного неофициального искусства.

Достаточно подробно представлены российские регионы, особенно соседние с Пермским краем: Башкирия, Оренбургская и Челябинская области и, конечно, Екатеринбург. Герман Метелёв, Миша Брусиловский и Геннадий Мосин — присутствуют, пусть не очень полно, зато в лучших образцах.

Особая гордость экспозиционеров — отдельный зал, посвящённый российскому павильону международной выставки «Искусство и техника в современной жизни» (Париж, 1937 год). Роспись в этом павильоне выполнил Александр Дейнека, а авторские полноцветные эскизы этой росписи — в пермской коллекции. В те годы, когда советское искусство томилось в галерейских запасниках, это была, наверное, самая «гастролирующая» работа из собрания галереи: без Дейнеки не обходился ни один ретроспективный советский выставочный проект, а «Стахановцы» — центральное панно росписи, получившее в Париже Большую золотую медаль, — считается лучшим в истории образцом живописи соцреализма.

Ольга Шур

В коллекции Пермской галереи есть и другие экспонаты с отсылками к Парижской выставке — например, небольшой эскиз скульптуры Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Всего таких авторских эскизов было сделано семь, сохранилось шесть, один из них в Перми.

Архитекторы экспозиции Игорь Чиркин и Павел Пришин придумали для «Парижского павильона» специальное замкнутое помещение внутри залов советского искусства, а также его «изнанку» — примыкающую к «павильону» небольшую уединённую комнату, посвящённую камерной графике того же периода. Очень наглядное свидетельство разнообразия художественной жизни даже в такой идеологически заряженной системе, как Советский Союз 1930-х годов.

Дейнека стал хорошим поводом для разговора о социалистическом реализме, без которого представление о советском искусстве невозможно. В «Парижском павильоне» есть развёрнутый текст об этом художественном методе; вообще, большие тексты — существенный плюс новой экспозиции, тут даже этикетки — подписи к картинам — очень подробные: и биографические данные художника, и провенанс работы, и даже кое-где краткий художественный анализ есть.

Ольга Шур

Так, очень подробно написано об инсталляции Марины Еркович «Где твои крылья?» в зале современного декоративного искусства Прикамья. Этот зал — кульминация экспозиции; к нему приходишь после блужданий по всей истории советского искусства как к некоей высшей точке. Локальная экспозиция красиво сгруппирована, в центре — круглый подиум, а в центре подиума спускаются с потолка те самые «Крылья» Еркович. Здесь собраны только культовые имена: эмали Степана и Елены Калюпановых и Анатолия Филимонова (выставлена знаменитая серия «Семь дней творения»), керамика Натальи Корчёмкиной и Мацумаро Хана, камень Анатолия Овчинникова и Степана Кривощёкова, текстиль Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной.

Вообще, отсылки к пермскому искусству есть во всей экспозиции, разделённой пополам в соответствии с хронологией: в её первой половине, которую курировала Тамара Шматёнок, выставлена, например, абсолютно культовая картина Петра Оборина «Первый успех», а во второй — лучшие работы Евгения Широкова, Татьяны Нечеухиной, Максима Каёткина, Анатолия Френкеля, Вячеслава Смирнова и многих других актуальных авторов. Среди нескольких картин Нечеухиной есть и автопортрет 2026 года, написанный буквально вчера, — очень атмосферная и содержательная работа.

Можно посочувствовать авторам экспозиций: сложно представить, каково было выбирать, например, среди многочисленных портретов работы Евгения Широкова! Выбрали «Балладу о художнике» (портрет свердловского пейзажиста Евгения Гудина, работы которого тоже есть в экспозиции), а, например, портрет балерины Нади Павловой по-прежнему в запасниках.

Ольга Шур

Очень много в экспозиции вещей, которые выставляются впервые. Неудивительно: за почти 40 лет накопилось много нового, в том числе настоящие шедевры. Так, автор экспозиции второй половины ХХ века Ирина Андренко с особым чувством рассказала, что наконец-то удалось выставить «широко известную в узких кругах» бронзовую скульптуру Вячеслава Клыкова «Старик и карлик» — нечто, казалось бы, совершенно немыслимое для автора «Единства фронта и тыла».

В зале нонконформизма — ещё один никогда не выставлявшийся скульптурный шедевр — деревянный «Джотто» Алексея Благовестнова. Фигура художника вырезана из яблони — древесины не поддающегося раскладу на стандартные пантоны розово-бежевого цвета, и представляет собой получеловека-полурастение, при этом в ней есть что-то неуловимо архаичное. Кажется, что в ней — вся история прорастания человечности из дикости, гуманизма и Возрождения — из Средневековья.

Да, получается, что советский раздел в Пермской художественной галерее — это не только повод для встречи с любимыми именами и названиями, но и возможность получить совершенно новые впечатления.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.