Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Субботин-Пермяк и Верхний мир В Коми-Пермяцком краеведческом музее завершилась работа над новой постоянной экспозицией Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено общественной организацией «Югор»

Вслед за Пермской художественной галереей ещё один крупнейший музей Пермского края — Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени Петра Субботина-Пермяка — представил новую постоянную экспозицию. Здесь 11 июля, в кудымкарский День города, прошло долгожданное открытие финальной части масштабного проекта «Люди Дальней земли — Пера Маа отир», который был поддержан Президентским фондом культурных инициатив. В музее изменились и эстетика, и системные подходы к экспозиции, и технологии экспонирования.

Работа над проектом шла более двух лет. «Новый компаньон» подробно описывал замысел этой экспозиции, в частности, её деление на разделы — «Нижний мир», «Средний мир» и «Верхний мир» — в соответствии с мифологическими представлениями коми-пермяков. Первая её часть — «Нижний мир» — была посвящена археологии и открылась 11 июля 2025 года, ровно год назад; вторая часть — «Средний мир» — была посвящена этнографии и открылась 19 декабря прошлого года.

В завершающем разделе, который занял третий и четвёртый этажи музейного здания, речь идёт о развитии коми-пермяцкой культуры в XIX—XX веках и её самом ярком явлении — творчестве Петра Субботина-Пермяка.

Куратор проекта Ольга Сафрошенко хотела показать не только историю и наследие великого художника и просветителя, но и предысторию — те культурные корни, из которых произросла эта самобытная творческая личность.

История взлёта профессионального искусства Пармы связана с культуртрегерскими практиками Строгановых, поэтому сюжет экспозиции «Верхнего мира» начинается с того момента, когда Пётр I подарил Строгановым земли вокруг Кудымкара. Рассказ идёт о таких людях, как архитектор Андрей Воронихин, которому приписывается проект Свято-Никольского собора в Кудымкаре — в экспозиции есть живописные работы на эмали авторства Воронихина; лесовод и краевед Александр Теплоухов; картограф, автор первого научного атласа Пермской губернии, уроженец Кудымкара Иван Кривощёков — все они создавали тот культурный ландшафт, в котором в семье строгановского служащего Ивана Васильевича Субботина в 1886 году родился сын Пётр.

Среди акцентов третьего этажа — история Кувинского завода. Сергей Григорьевич Строганов открывал это предприятие не столько как экономический, сколько как социальный проект: он сознательно шёл на затраты для того, чтобы обеспечить работой население Пармы и принести технический прогресс в эти земли. Здесь множество уникальных экспонатов, например, занавес заводского самодеятельного театра, расписанный управляющим Кувинским заводом Петром Вологдиным. На полотне изображена историческая панорама завода.

Экспозиция четвёртого этажа полностью посвящена Петру Субботину-Пермяку. По идео­логии она напоминает недавно прошедшую в Пермской художественной галерее выставку «Пермяк и Парма»: здесь тоже творчество выдающегося художника показано в контексте народной культуры, но этот контекст гораздо более подробный.

Экспозиция рассказывает про художественно-промышленные мастерские, при которых был театральный кружок — родоначальник нынешнего Коми-Пермяцкого театра. Мастерские дали начало и кудымкарскому музею — именно там начала формироваться музейная коллекция. И сами по себе субботинские мастерские — удивительный феномен: больше 100 человек, прошедших через обучение, получили культурный заряд и понесли его дальше.

Оригинальный кураторский ход: прямо внутри экспозиции откроется пространство для мастер-классов, участники которых будут заниматься прикладным творчеством, находясь среди экспонатов из числа изделий художественно-промышленных мастерских — забавных игрушек, текстиля и других.

Здесь же расположится выставочный зал и небольшой медиазал, чтобы показать, как история культурной жизни Пармы продолжилась после Субботина и развивается сейчас. В запасниках Коми-Пермяцкого музея находится очень много интересного, того, что можно показывать в сменных выставках. Так, знаменитая работа художника-самоучки Ивана Крохалева «Разбрасывание навоза» в постоянную экспозицию не вошла, но вполне может выходить «в свет» в составе сменных выставок, как и работы других коми-пермяцких художников, а в медиазале, по замыслу куратора, можно устраивать просмотры коми-пермяцкого кино, например картин Анатолия Балуева.

Проект «Люди Дальней земли — Пера Маа отир» стал возможен благодаря 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Его реализует Пермская региональная общественная организация «Общество радетелей коми-пермяцкого языка и культуры «Югор» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Пермского края.

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