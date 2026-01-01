Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Секреты многоликой Пармы Многообразное культурное наследие народов Пермского края претендует на место в национальном реестре Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Пермским домом народного творчества «Губерния»

С 15 по 21 июня 2026 года проходила большая экспедиция пермских учёных во главе с директором Института гуманитарных исследований УрО РАН Александром Черных в Коми-Пермяцком национальном округе. Исследования проводились в Кудымкаре, в деревнях Верхняя Лобанова, Пож, Кукушка, Чинагорт и Шадрина, в сёлах Большая Коча, Кочёво, Юксеево, Архангельское и Пелым.

Целью этой работы была фото- и видеофиксация трёх уникальных культурных явлений, ставших достоянием Пермского края: коми-пермяцкого национального танца тупи-тап, песенной традиции русского населения Юрлинского района — «Русского острова» внутри Коми-Пермяцкого округа — и кубовой набойки, технологии окраски и декорирования ткани, которая до сих пор практикуется у коми-пермяков.

Пермский край готовит документы для представления этих феноменов в качестве кандидатов на включение в единый реестр объектов нематериального этнокультурного достояния РФ.

Работа эта ведётся довольно давно. В 2022 году был принят закон о нематериальном культурном достоянии России, и Министерство культуры РФ тогда же инициировало цикл фольклорно-этнографических экспедиций по выявлению и изучению объектов нематериального культурного достояния страны. Оператором проекта стал Государственный российский дом народного творчества имени Василия Поленова.

В Пермском крае такая экспедиция проходит уже в третий раз. Предыдущие поездки состоя­лись в 2022 и 2024 годах; в 2024 году экспедиция проходила в Кунгурском и Ординском районах и была сфокусирована на камнерезном промысле.

Активность Пермского края в сфере сохранения и продвижения нематериального культурного наследия связана с большим этническим разнообразием региона. В Пермском крае на протяжении столетий проживают финно-угорские, славянские и тюркские народы. Их продолжительное соседство и взаимодействие — уникальное явление в российском масштабе, и в Год единства народов России оно не могло не стать поводом для новых исследований в этой сфере.

Синий сарафан

Феномен коми-пермяцкой кубовой набойки давно привлекает этнографов. Коллекция досок-набоек с традиционными рисунками в Коми-Пермяцком краеведческом музее была первоначально собрана ещё Петром Субботиным-Пермяком. В наше время старинное ремесло возрождается: и в формате музейной практики — в деревне Чинагорт, и в современных модных коллекциях, которые создаются в Кудымкаре.

В этом ремесле много хитростей. Состав синей «кубовой» краски каждый синильщик держал в секрете, так же как и состав вапы — специального вещества на основе глины, которое с помощью набойных досок наносили на ткань, чтобы получался рисунок, который во время синения не прокрашивался. Понадобилось целое расследование и много экспериментов, чтобы найти старинные секреты и возродить традиционные технологии.

Коми-пермяцкие синильщики были российской легендой на рубеже XIX и XX веков. Когда-то этот промысел был широко распространён на Русском Севере, но с приходом большой текстильной промышленности потерял актуальность, и лишь в Северо-Западном Прикамье ремесло сохранялось, поэтому сюда съехались лучшие синильщики из многих губерний. Ещё Ленин в труде «Развитие капитализма в России» (1899) писал о том, что в силу архаичности пермяков в их среде сохраняются докапиталистические технологии, в том числе технологии окрашивания ткани. В знаменитой книге Юрия Арбата «Сорок памятных зарубок» (1970) писатель целую главу посвятил работе синильной мастерской и мастеру Сторожеву из села Архангельского.

Как рассказала генеральный директор Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова, в наши дни технологию кубовой набойки пытаются возродить и в других регионах, но лишь в Пермском крае есть непрерывная традиция этого производства и большие коллекции подлинных исторических набоек; поэтому остро необходимо зафиксировать этот феномен как принадлежность Пермского края.

Вслед за пермской экспедицией работу над созданием видеодокументации об уникальной технологии текстильной набойки продолжила московская съёмочная группа. Режиссёр и два оператора из Москвы 29 июня начали работать в Кудымкаре, Архангельском, Чинагорте и Шад­риной; результатом должен стать документальный фильм о технологии крашения ткани и набойки у коми-пермяков.

Встать с нужной ноги

Тупи-тап — традиционный танец коми-пермяков — на первый взгляд кажется очень простым: уже по названию понятно, что это притоптывание. Какие, казалось бы, здесь могут быть неожиданности?

Однако, по словам Александра Черных, существует множество версий этого танца. Исследование этой традиции получилось самым широким географически: танец фиксировали и в Юсьвинском муниципальном округе, и в Кудымкарском; но основная масса исследований пришлась на Кочёвский округ: сёла Пелым, Юксеево, Большая Коча, Кукушка, Кочёво.

В каждом селе — свой стиль танца, свои движения. Есть тупи-тап мужской и женский, северный и южный, парный и сольный; а названия танцевальных традиций напоминают названия стилей кун-фу: например, есть тупи-тап катша-кок — «сорочья нога», и тупи-тап тури-кок — «журавлиная нога»; целая серия названий танцевальных движений связана с обработкой зерна: танцуют про то, как зерно молотят, и про то, как его толкут в ступе.

Экспедиция собрала множество материалов, связанных с историей и бытованием коми-пермяцкого танца, в том числе личные истории о том, как дети учились танцевать тупи-тап, с какими важными моментами в личных судьбах связан этот танец.

Пользуясь тем, что для фиксации тупи-тапа экспедиция взяла с собой целых четыре видеокамеры, учёные зафиксировали и другие танцевальные традиции, например хороводы. По словам Александра Черных, на протяжении десятилетий фольклористы записывали слова и музыку хороводов и совсем не занимались хореографией, а это, между тем, очень разно­образная и самобытная традиция.

«Русский остров»

Особое внимание этнографов Прикамья привлекает Юрлинский район Коми-Пермяцкого округа. Здесь на протяжении столетий обитают этнические русские, в том числе старообрядцы, в окружении коми-пермяков. Благодаря изоляции от «большой земли», а также благодаря тесным контактам с коми-пермяками на «Русском острове» сформировалась совершенно особенная русская фольклорная традиция.

В список нематериального культурного наследия народов России Пермский край намерен предложить русские песни этой территории — уникальные, не имеющие аналогов. Однако в ходе сбора материала экспедиция выявила здесь много других феноменов. Например, ни на что не похожие старинные кулинарные рецепты.

Среди таких блюд — конопляники, пельмени с начинкой из конопляного семени, которые готовили на праздники. Конопля промышленная — растение, в котором нет опасного содержания психотропных веществ, и она на протяжении всей истории юрлинских русских играла огромную роль в их хозяйстве. Волокна конопли использовались для изготовления мешков и верёвок (для изготовления ткани использовался лён), а из семян отжимали масло. Именно жмых, остававшийся после масла, и шёл на начинку для конопляников. Эти же семена закатывали в сочни, которые считались лакомством, потому что конопляное семя не только придавало тесту особый вкус, но и приятно хрустело на зубах.

Множество открытий подарили этнографам сказительницы Юрлинского района. В этой анклавной общности русских традиционные фольклорные сюжеты предстали в новых вариа­циях. Немало ценного почерпнули участники экспедиции, которые представляли Пермский дом народного творчества «Губерния»: так, сказки о волке-лекаре, чрезвычайно популярные на этой территории, наверняка пригодятся для программ «Комнаты сказок».

ПДНТ «Губерния» — соорганизатор экспедиции и куратор программы участия Пермского края в создании единого реестра нематериального культурного достояния народов России. Его директор Татьяна Санникова рассказала, что в едином реестре уже представлены четыре феномена из Пермского края: татарский праздник «Барда-зиен», коми-пермяцкий праздник «Строча» (Троица), технология изготовления бардымской тюбетейки и коми-пермяцкая традиция игры на флейтах из стеблей сныти — пэлянах.

Кроме того, в Пермском крае есть собственная «Красная книга» нематериального культурного наследия, и она постоянно пополняется.

…Экспедиция закончилась на берегу реки Сеполь, в лесу, когда вместе с мужиками из деревни Кукушка этнографы заготавливали брёвна и рубили сруб для бани.

Александр Черных, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, директор Института гуманитарных исследований УрО РАН, руководитель экспедиции:

— Это тоже уходящая натура. Мы мужиков замучили, потому что не дали пользоваться бензопилой, а сейчас сруб без бензопилы не делают. Они говорят: «Слушайте, вот лет десять мы не пользуемся топором для сруба так активно, как надо, нам уже тяжело ведь!» Вся технология вырубки базы, подгонки брёвен — там столько навыков! И ведь об этом не расскажешь: пока это не показать, пока это не увидеть, зафиксировать традицию невозможно. Мужики ещё помнят эти технологии: они раскатывали старые дома и видели, как раньше строили. Эта, пока ещё живая, традиция благодаря современным технологиям очень активно эволюционирует в сторону упрощения, и навыки рубки топором постепенно уходят. Мы попытались зафиксировать три способа соединения: «в лапу», «в чашу» и «в обло».

Понятно, что баню поднять за один день нереально. Это такая технология, которую за одну экспедицию не заснимешь, к ней только прикоснёшься. Это нам на будущее задел.

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