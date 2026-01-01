Елена Синица Паника vs прагматизм Почему россияне стали массово обновлять резюме, а работодатели — быть избирательнее Поделиться Твитнуть

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Рынок труда — 2026 переживает тектонический сдвиг: рекордный рост соискательской активности столкнулся с тотальной автоматизацией и жёстким переходом к рынку работодателя. В материале «Нового компаньона» разбираемся, кто на самом деле ищет работу, какие профессии вымирают, почему молодёжь перестала уезжать из регионов и как выжить в эпоху «превентивного» поиска.

Анатомия «резюме-бума»

По данным «Авито Работы» за первое полугодие 2026 года, российский рынок труда демонстрирует устойчивый рост вовлечённости соискателей: количество резюме на платформе увеличилось на 52%, а средние зарплатные ожидания кандидатов достигли 69 837 руб. в месяц. Наиболее заметный рост соискательской активности фиксируется в возрастной группе 45—64 лет — число резюме увеличилось на 97%, а зарплатные ожидания в этой группе составили 84 525 руб. Кандидаты 35—44 лет показали рост на 80% с ожиданиями 84 974 руб., а молодёжь 25—34 лет — на 69% (73 620 руб.).

Среди мужчин количество резюме увеличилось на 69%, а среди женщин — на 37%. Отдельного внимания заслуживает категория соискателей с опытом работы от трёх лет: их активность выросла на 136%, а зарплатные ожидания составили 88 285 руб. Для сравнения: среди кандидатов без опыта (до одного года) рост числа резюме составил 39%, а ожидаемый доход — 63 352 руб.

Однако за сухими цифрами скрываются куда более сложные тенденции. Марина Полосухина, наставник трека «Персонал-технологии и аналитика» программы магистратуры «Управление развитием бизнеса» НИУ ВШЭ — Пермь, считает, что рост количества резюме обоснованно связан со страхом потери стабильности в текущих условиях.

«Однако это не единственная причина — на рынке труда произошёл серьёзный сдвиг, — подчёркивает эксперт. — Во-первых, изменился баланс сил. Если раньше наблюдался дефицит кадров, то сейчас растёт конкуренция среди соискателей. Во-вторых, изменился фокус работодателей: теперь это вдумчивый, продуманный наём для привлечения максимально подходящих компании специалистов. Основной приоритет — повышение производительности труда, поэтому требуются сотрудники, готовые работать здесь и сейчас».

По её словам, число резюме возрастает на фоне того, что работодатели начинают выбирать. Кроме того, компании, использующие автоматизацию и цифровизацию бизнеса, также становятся более избирательными, что создаёт определённый перекос на рынке.

В свою очередь Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал, призывает не драматизировать ситуацию.

«С точки зрения роста числа резюме в этом году он не был рекордным — прирост к первому полугодию 2025 года составил всего 10%. Более сильный рост наблюдался в прошлом году (+42% к первому полугодию 2024-го) и в 2024 году (+52% к первому полугодию 2023-го), — отмечает она. — На наш взгляд, более активный мониторинг рынка труда — это нормальное поведение соискателей в период нестабильности. Рост числа резюме не говорит о том, что люди находятся без работы (официальная безработица в Пермском крае на конец мая составила 0,29%, по данным Пермьстата). Они находятся в поиске более привлекательных предложений, например, по заработной плате, графику или другим условиям труда. При этом далеко не каждый из них находится именно в активном поиске работы, многие лишь рассматривают предложения на рынке».

Кроме того, по её словам, на прирост числа резюме влияет интерес к подработке.

«По данным исследования настроений соискателей, проведённого во втором квартале 2026 года, каждый второй житель Пермского края (51%) рассматривает поиск подработки в ближайшие три месяца, а у 7% она уже есть», — уточняет Сидлецкая.

Кризис офисных сфер

По данным «Авито Работы», соискатели активнее всего откликаются на вакансии в трёх ключевых сферах. Лидером стала сфера ЖКХ и эксплуатации — рост числа резюме здесь составил 138%, а зарплатные ожидания достигли 74 277 руб. На втором месте — сфера туризма и ресторанов (+88%, 63 911 руб.). Замыкает тройку производство, добыча сырья и сельское хозяйство (+88%, 90 921 руб.).

Отдельный феномен — рост интереса к профессии химика.

«Мы видим, что интерес соискателей к профессии химика заметно растёт: за год количество откликов увеличилось на 48%. Особенно ярко эта тенденция проявляется в регионах, — комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления «Авито Работа». — Во многом это связано с тем, что химическая промышленность остаётся одной из базовых отраслей экономики: здесь сохраняется устойчивый спрос на специалистов на фоне развития производства, модернизации предприятий и расширения мощностей».

Однако за пределами этих «островков стабильности» ситуация не такая радужная. Марина Полосухина обращает внимание на тревож­ный тренд: высокая конкуренция и давление на заработную плату характерны для офисной работы, административных позиций, а также маркетинга, рекламы и PR.

«Здесь наблюдается большой приток резюме при относительно небольшом спросе. Если раньше эти сферы считались достаточно конкурентоспособными, то сейчас, особенно для начинающих специалистов, отмечается высокий рост резюме при ограниченном спросе, — поясняет она. — Это связано с тем, что многие виды деятельности в данных областях могут быть автоматизированы, что снижает потребность в специалистах начального уровня».

Эту мысль подтверждает и статистика hh.ru.

«Мы наблюдаем, что основной объём прироста откликов соискателей приходится преимущественно на ИТ-специальности и руководящие должности. При этом компании ищут в основном рабочий персонал и специалистов сферы продаж», — отмечает Оксана Сидлецкая.

Что касается отраслевой специфики, то, по словам Марины Полосухиной, кадровый голод сохраняется в рабочих специальностях таких сфер, как сельское хозяйство, логистика, медицина, образование. «Спрос высокий, но предложений недостаточно, что отчасти связано со средним уровнем заработной платы в этих сферах», — добавляет она.

Эксперт подчёркивает: рост числа резюме не означает фактического оживления найма.

«Это скорее превентивная стратегия соискателей. Конкуренция растёт — на одну вакансию претендует больше людей, а общее число вакансий в целом сокращается. Активность работодателей снижается. По данным HeadHunter, в начале 2026 года она заметно сократилась, что подтверждает переход к точечному, осознанному найму», — резюмирует Полосухина.

Выбор в пользу стабильности

Общероссийский тренд проявляется и в регионах. В Пермском крае также наблюдается конкуренция среди соискателей: примерно 9,5 резюме на вакансию против 6,5 в 2025 году.

«Рост активности соискателей характерен для всех регионов. В среднем по России число созданных резюме выросло на 12% в первом полугодии (в Прикамье на 10%), — отмечает Оксана Сидлецкая. — Что касается сфер интересов, то и в Прикамье, и по России в целом соискатели интересуются пятью областями: «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», «Домашний, обслуживающий персонал», «Продажи, обслуживание клиентов», «Строительство, недвижимость».

Мотивация и критерии поиска работы столичных соискателей и пермских в целом схожи, но есть и важные отличия. «Для соискателей из Пермского края более важны уровень зарплаты (79% в Прикамье против 74% в Москве), официальное оформление (43% против 38%), стабильность и перспективы развития компании (34% против 31%), — уточняет Сидлецкая. — При этом менее важна возможность удалённой работы и гибридного формата (33% против 40%), а также чем занимается бизнес (12% против 16%)».

Примечательно, что, по словам Марины Полосухиной, снизилась мобильность между компаниями — наблюдается определённая стабильность в обороте рабочей силы.

«Что касается мотивации, сейчас прослеживается тенденция поиска работы внутри региона, а не переезда в другие города, — констатирует она. — Хотя молодёжь по-прежнему стремится уехать, эта тенденция постепенно меняется: молодые люди всё чаще видят возможность стабилизировать своё будущее там, где живут. Регионы воспринимаются как более стабильные и привлекательные для жизни, а заработная плата остаётся базовым фактором, влияющим на решение остаться».

Важную роль, по её мнению, играют корпоративная культура и ценности компании.

«Если организация делает на это ставку и удерживает персонал через данные факторы, это повышает стабильность и помогает удерживать молодёжь в регионе», — добавляет Полосухина.

В Прикамье, по её словам, особенно востребованы рабочие специальности с несколько более высоким уровнем заработных плат. «При этом на рынке присутствует большое количество кандидатов разных профессий, но подходящих специалистов оказывается недостаточно», — уточняет эксперт.

Развитие новых навыков

Конъюнктура рынка предполагает, что высокая конкуренция сохранится.

«Мы вернулись к рынку работодателя, и компании делают ставку на повышение эффективности, что подтверждает тренд на точечный подбор, — подчёркивает Марина Полосухина. — Дефицит кадров, вероятно, сохранится в узких высококвалифицированных и рабочих нишах. В сферах без высокой специализации разброс будет больше, поэтому важно делать ставку на профессионализм сотрудников».

До конца года рынок труда, вероятно, сохранит достаточно высокую активность, однако его динамика будет более неоднородной, чем в предыдущие периоды.

«Спрос на персонал по-прежнему поддерживают кадровый дефицит, демографические факторы и конкуренция работодателей за квалифицированных специалистов, особенно в рабочих профессиях, производстве, логистике, строительстве и медицине, — отмечает Оксана Сидлецкая. — При этом экономическая неопределённость делает компании более осторожными в найме: работодатели уже сейчас внимательнее оценивают качества и навыки кандидатов, эффективность подбора и найма в целом».

Во-первых, необходимо развивать цифровые навыки.

«Работодатели смотрят не только на качественное профессиональное образование, но и на реальные навыки: аналитику, автоматизацию, искусственный интеллект», — подчёркивает Марина Полосухина.

По её словам, обязательным условием является постоянное развитие и повышение квалификации.

«Важно инвестировать в развитие гибких навыков: адаптивность, коммуникативную компетентность в дополнение к профессиональным», — добавляет она.

Во-вторых, следует пересмотреть подход к резюме.

«При подаче резюме важно делать акцент на измеримых результатах и решённых задачах. Сейчас ценятся не годы работы, а конкретные достижения и кейсы — как кандидат подходит к сложностям и какие результаты получает», — советует Полосухина.

В-третьих, стоит рассматривать гибкие форматы занятости.

«Растёт популярность гибких форматов занятости — проектной и частичной. Это говорит о стремлении специалистов подстраховаться, сформировать портфель проектов и обезопасить себя от нежелательных последствий, — отмечает Полосухина. — Проектная работа становится трендом и может служить страховкой от потери дохода, особенно для высококвалифицированных специали­с­тов».

Оксана Сидлецкая советует не ждать изменений, а управлять своей карьерной устойчивостью.

«Специалистам важно обновлять резюме, отслеживать спрос на свои компетенции и уровень зарплат, развивать смежные и цифровые навыки, в частности работу с искусственным интеллектом, — рекомендует она. — Дополнительно стоит быть открытыми к проектной занятости, внутренним переходам. Сегодня устойчивость специалиста определяется не только опытом, но и способностью быстро адаптироваться к новым задачам, технологиям и требованиям работодателей».

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